Die Badesaison startet am Samstag, 11. Mai

Das Wenkheimer Familienbad ist für die Badesaison gerüstet. Aufgrund der kühlen Witterung geht es aber erst am 11. Mai los.

Wenkheim. Das Brummen des Druckreinigers lag in den vergangen Wochen über dem Freibad in Wenkheim, als Emil Baunach zuerst die Becken und danach die Umrandung und den Kioskbereich für die kommende Badesaison reinigte. Mittlerweile sind die Becken gefüllt und durch die Solaranlage steigt die Wassertemperatur bei guten Wetter schon mal um bis zu zwei Grad Celsius täglich.

Aufgrund des kühleren Wetters wurde die Eröffnung des Bades nochmals um eine Woche verschoben. So hofft der Schwimmbadförderverein Welzbachtal zur Eröffnung des Bades am Samstag, 11. Mai, die Badegäste mit angenehmen Wassertemperaturen begrüßen zu können.

Investiert wurde in ein neues Sonnensegel für das Kinderplanschbecken, damit wieder viele Familien mit kleinen Kindern den Weg in das schön im Welzbachtal in Wenkheim gelegene Familienbad finden.

Auch bei Familien mit größeren Kindern ist das Bad wegen seiner Übersichtlichkeit und der beiden Sprungtürme (drei und fünf Meter) beliebt. Der Schwimmbadförderverein bietet in Zusammenarbeit mit der DLRG Wenkheim jeden Mittwoch um 19 Uhr Aqua-Fitness oder Aqua-Jogging an. Schwimmgürtel und anderes Zubehör stellt die DLRG. Das Angebot dieses gelenkschonenden Sports wurde in der vergangenen Badesaison bereits sehr gut angenommen. Schwimmgürtel können jederzeit bei der Badeaufsicht ausgeliehen werden.

Für den Kiosk konnte ein neuer Pächter gewonnen werden, der die Badegäste neben den üblichen Speisen und getränken auch mit einem Frühstück vor der schönen Kulisse des Bades oder italienischen Spezialitäten verwöhnen möchte.

Geöffnet ist das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr, samstags und sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Bei schlechter Witterung ist das Bad von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Schwimmbadförderverein veranstaltet am 26. Mai ein Weißwurstfrühstück.

