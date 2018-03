Die Zahl der Aktiven erhöht sich auf aktuell 29

Anzeige

In seinen weiteren Ausführungen lobte Abteilungskommandant Josef Külsheimer die Bereitschaft der Kameraden, sich in Aus- und Weiterbildungslehrgängen fundiertes Wissen anzueignen, so dass im Ernstfall ein hohes Ausbildungsniveau gewährleistet werden könne. Thomas Ulsamer und Christian Krill gratulierte er zur erfolgreichen Teilnahme am Grundlehrgang. Mit der Aufnahme von Jens Schweder und Janina Roth in die Reihen der Feuerwehrabteilung Werbach erhöht sich die Zahl der Aktiven nun auf 29 Mitglieder.

Besonders dankte Abteilungskommandant Josef Külsheimer den Aktiven aus der Nachbargemeinde Unteraltertheim für die spontane Unterstützung der Abteilung Werbach beim „autofreien Sonntag“ und überreichte einen Zuschuss für die Mannschaftskasse.

Rege Aktivitäten bei Jugend

Im Anschluss berichtete Andreas Kraus über die Aktivitäten der Jugendwehr. Bei zahlreichen Übungen vermittelte man den Jugendlichen die Grundzüge der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung. Das Mitgestalten und Mitwirken bei kulturellen und sportlichen Ereignissen, sowohl im Gemeindebereich als auch über die Gemeindegrenzen hinaus fand bei den Jugendlichen regen Anklang. Das Highlight im abgelaufenen Berichtszeitraum war eine 24-Stunden-Übung.

Nach intensiver Vorbereitung durch die Jugendleiter verlebten die Jugendlichen bei zahlreichen Alarmierungen eine kurzweilige Nacht und mussten ihre erlernten Fähigkeiten bei wechselnden Aufgabenstellungen unter Beweis stellen. Am nächsten Morgen folgte nach ausgiebiger Stärkung die Abnahme der Jugendflamme 1, hierbei wurden verschiedenste Themen in Theorie und Praxis geprüft. Alle Jugendlichen waren hochmotiviert und durften am Ende ihre Urkunde für das erfolgreiche Bestehen in Empfang nehmen.

Dem folgenden Kassenbericht war zu entnehmen, dass die Wehr auf soliden Beinen steht, der Antrag auf Entlastung des Vorstands wurde einstimmig angenommen.

Nach den Ehrungen verwies Bürgermeister Dürr auf die vielfältigen Anforderungen an die Feuerwehren in der heutigen Zeit und die Notwendigkeit einer guten und zielgerichteten Aus- und Weiterbildung aller Kameraden. Ebenso sei es wichtig, Jugendliche bereits frühzeitig für den Dienst am Nächsten zu begeistern, um auch in Zukunft in Not geratenen Mitmenschen schnell und umfassend helfen zu können. Dem Dank für die geleistete Arbeit zum Wohle der Gemeinde schloss sich Ortsvorsteherin Birgit Hörner an. In kurzen Worten umriss sie das Mitwirken der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr bei kulturellen Veranstaltungen sowie bei Arbeitseinsätzen im Rahmen der Dorfentwicklung in Werbach.

Abteilungsübergreifende Übungen

Hauptkommandant Andreas Fiederlein ging kurz auf die Eckdaten des im vergangenen Jahr vom Gemeinderat verabschiedeten Feuerwehrbedarfsplanes und die daraus resultierenden Aufgaben und Herausforderungen für die Gesamtwehr und die einzelnen Abteilungen ein. Er hob hervor, dass eine gute Jugendarbeit eng mit der Anzahl aktiver Wehrmänner in den einzelnen Abteilungen verknüpft sei und im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Gesamtwehr künftig vermehrt auf abteilungsübergreifende Übungen sowohl bei den Aktiven als auch bei den Jugendlichen gesetzt werden solle.

Mit einem Ausblick auf die Aktivitäten des kommenden Jahres beendete Josef Külsheimer die Versammlung. ffw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.03.2018