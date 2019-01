Drei Vorstandsmitglieder verabschiedet

Der Verein Garten- und Blumenfreunde Neubrunn zog im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung Bilanz über das vergangene Jahr.

Neubrunn. Wie die kommissarische Vorsitzende Heidi Wendel betonte, fand im Februar ein Baumschnittkurs mit 25 Teilnehmern statt. Der Vorstand schmückte zu Ostern den Laufbrunnen. Auch stand das Stellen des Maibaumes auf dem Programm. Das Maibaumfest fand bei schönem Wetter statt. Nach dem Blumenverkauf in der Festhalle pflanzte der Verein auch die Blumen im Friedhof an der Kapelle, am Brunnen und an den Bäumen.

Am Michaelismarkt gab es Apfelmost und Federweißer und die Blumentombola. Zum Erntedankfest trugen die Garten- und Blumenfreunde mit der geschmückten Erntekrone bei. Im Frühjahr und im Herbst wurden zwei Pflegeaktionen im Schlossgarten und im Friedhof durch die „Schlossgeister“ durchgeführt. Außerdem freuen sich die „Schlossgeister“ über freiwillige Helfer für die Pflegeaktionen wie etwa Unkraut zupfen und Beete pflegen.

Nach dem negativen Kassenbericht der Kassiererin Roswitha Fries, der auf eine großzügige zweckgebundene Spende an die Gemeinde zurückzuführen ist, und dem Bericht der Kassenprüfer, erteilte die Versammlung einstimmig Entlastung.

Anschließend ehrte die Vorsitzende Edwin Schlagmüller, Hermann Forster und Winfried Hammer für ihr Engagement. Der Verein hatte 2018 fünf verstorbene Mitglieder zu verzeichnen.

Bei der Terminvorschau auf 2019 wies Heidi Wendel auf folgende Termine hin: Die Maifeier findet am Dienstag, 30. April, vor der Kirche und der Blumenverkauf am Samstag, 11. Mai, in der Festhalle statt. Am Sonntag, 22. September, ist die Teilnahme am Michaelismarkt vorgesehen. Vor der Neuwahl des Vorstands verabschiedete man Veronika Fiederling, Peter Hellmann und Heidi Wendel, die sich nicht mehr zur Wahl stellten. Veronika Fiederling war seit 1993 (26 Jahre lang) und Peter Hellmann seit 1995 (24 Jahre lang) an vorderster Front aktiv. Heidi Wendel war seit 1987 (32 Jahre lang) im Vorstand, davon 22 Jahre lang zweite Vorsitzende und ein Jahr lang kommissarische Vorsitzende des Vereins.

Die Mitglieder des Vereins Garten- und Blumenfreunde wählten den folgenden Vorstand: Vorsitzende Jutta Schmitt, zweite Vorsitzende Daniela Kettner, Kassiererin Roswitha Fries, Schriftführer Thomas Westenmeier, Beisitzer Anette Veith, Sonja Freisleben und Alfred Hellmann, Kassenprüfer Ansgar Navratil und Erwin Breunig.

Zum Schluss dankte Wendel allen, die sich auf irgendeine Weise 2018 für das Gelingen der einzelnen Veranstaltungen eingesetzt haben, für die geleistete Arbeit und die Treue zum Verein. Sie freue sich, dass nach zähem Bangen und Ringen sich ein neuer Vorstand gefunden habe und es mit dem Verein weiter gehe.

Auch Neubrunns Bürgermeister Heiko Menig ist froh, dass der zweitälteste Verein von Neubrunn weiter bestehe, dankte für die Spende und lobte das Engagement und den Einsatz im Schlossgarten, denn ohne die tatkräftige Unterstützung wäre vieles nicht in diesem Ausmaß umsetzbar.

