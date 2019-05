Dringend benötigte Bauplätze begutachtet

Wenkheim.Es ist eine nahezu unendliche Geschichte: Nach einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren ist es nun gelungen, dass im Ortsteil Wenkheim wieder Neubauplätze für Bauwillige erschlossen werden können. Im Anschluss an das bereits bestehende Baugebiet „Aub“ werden neun weitere Bauplätze entstehen, die Ausgrabungen haben bereits begonnen.

„Unendliche Geschichte“

Vom Ende dieser „unendlichen Geschichte“ konnten sich die Kandidaten der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) bei ihrer Besichtigungstour durch Wenkheim persönlich überzeugen. Seit der letzten Woche rollen die Bagger und die Erdbewegungen sind Zeugnis für diese langersehnte Botschaft für Wenkheim. In der Vergangenheit mussten die Bauwilligen, insbesondere junge Familien, in andere Ortsteile oder auch in die Nachbargemeinden auswandern, um ihren Bauwunsch zu erfüllen.

Geradezu begeistert waren die Kandidaten bei der Besichtigung der neuen Kneippanlage am Denkmal in Wenkheim.

Neben der Tatsache, dass diese neue Freizeitanlage für jung und alt innerhalb der Ortsgrenzen liegt, direkt am evangelischen Kindergarten, überzeugt auch die optisch und funktional sehr gelungene Planung und Ausführung dieser Kneipp- und Freizeitanlage.

Rückblick auf fünf Jahre

Beim Vorstellungstermin im Schützenhaus zeigte Albrecht Rudolf einen Rückblick auf fünf Jahre erfolgreiche Arbeit im Gemeinderat. Sehr erfreut war er, dass die Renovierung des Freizeitbades in Wenkheim mit Hilfe der Gemeinde, dem Förderverein und den vielen freiwilligen Spendern und Helfern sehr gelungen ist. Die Besucherzahlen erreichten in der abgelaufenen Badesaison wieder Rekordhöhen und die Vorfreude auf die kommende Saison ist groß.

Klare Aussage

Rudolfs Dank ging auch an die Fraktionskollegen der UBL. Es sei für die UBL nie die Frage gewesen: „Kann sich die Gemeinde Werbach solche eine wertvolle Freizeiteinrichtung leisten? Es war immer die klare Aussage, dass die Gemeinde es sich nicht leisten kann, solch eine Einrichtung zu schließen.“

In einer kleinen Vorstellungsrunde hatten die Kandidaten dann Gelegenheit sich vorzustellen und ihre Ziele bei der Arbeit im Gemeinderat zu erläutern. Weitere Fragen zum einmal geplanten „Friedwald“ in Gamburg und einer besseren Zuwegung zum Altglascontainer in Wenkheim sorgten für Gesprächsstoff und konnten beantwortet werden.

Die angesprochene Notwendigkeit für eine bessere finanzielle Förderung der Jugend- und Seniorenarbeit in den Vereinen fand breite Zustimmung und wird den künftigen Gemeinderat von Werbach noch beschäftigen.

Weitere Hinweise

Mit weiteren Hinweisen und Erklärungen zu den stattfindenden Kommunalwahlen und dem Hinweis der Kandidatur von Maria Höfling, Emil Baunach und Albrecht Rudolf für den Kreistag des Main-Tauber-Kreises wurde die Veranstaltung beendet. ubl-ru

