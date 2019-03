Ehepaar Pilsner feierte eiserne Hochzeit

Neubrunn.Die eiserne Hochzeit feierten Waltraud und Ernst Pilsner (Mitte und rechts sitzend) am Freitag in Neubronn. Pfarrer Stefan Vuletic (sitzend links) gratulierte ihnen im Namen der Pfarrgemeinde mit einem Blumen- und Weinpräsent und überbrachte ihnen die Glück- und Segenswünsche in Form einer Urkunde von Bischof Franz Jung. Bürgermeister Heiko Menig (rechts hinten)gratulierte mit einem Präsentkorb im Namen der Marktgemeinde. Gemeinsam mit der stellvertretenden Landrätin Christine Haupt-Kreutzer überreichte er ein Präsent von Ministerpräsident Markus Söder. Zum Fest gratulierten neben den drei Söhnen mit ihren Ehefrauen die sechs Enkel und die drei Urenkel sowie Freunde und Nachbarn. Bei Bekannten hatte sich das Paar 1948 kennengelernt, 1954 heirateten sie. Nachdem Erst Pilsner in Essen arbeitete, zog seine Frau zu ihm. 1960 kehrte die Familie nach Neubrunn zurück. ank/Bild: Andrea Kemmer

