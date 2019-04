Ein engagierter Bürger und Geschäftsmann

Neubrunn.Uhrmachermeister Horst Valentin feierte im Kreise seiner Familie in Neubrunn seinen 80. Geburtstag. Zu den Gratulanten zählten auch Pfarrer Stefan Vuletic und Bürgermeister Heiko Menig. Sie übermittelten die Glückwünsche der Pfarrgemeinde, des Bischofs Franz Jung aus Würzburg und und überreichten Präsente.

Der Jubilar wurde am 16. März 1939 als einziger Sohn der Eheleute Ernst und Maria Valentin in Würzburg geboren. Seine Kindheit, Schul- und Jugendzeit verbrachte er in Neubrunn. Wie damals üblich, musste Horst Valentin im landwirtschaftlichen Betrieb der Großeltern mitarbeiten.

1953 begann er eine vierjährige Uhrmacherlehre in Arnstein. Nach der Gesellenprüfung arbeitete er ab 1957 in Haßfurt und anschließend in einer Uhrenfabrik in Dettelbach am Main. Im Februar 1959 begann er seine Grundausbildung bei der Bundeswehr in Roth bei Nürnberg. Dann verpflichtete er sich auf vier Jahre und wurde zur Luftwaffe nach Husum versetzt. An der technischen Schule der Bundeswehr in Faßberg bei Celle absolvierte Valentin eine Ausbildung zum Instrumentenmechaniker für Flugzeuge und Hubschrauber.

Im Jahr 1962 heiratete er in Würzburg Gertrud Lang aus Birkenfeld. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor.

Ab 1964 arbeitete der Jubilar bei den amerikanischen Streitkräften auf dem Flugplatz in Würzburg. In dieser Zeit legte er auch die Meisterprüfung als Uhrmacher ab. Dann arbeitete er bei der Firma Uhren Endres in Würzburg am Dom. 1966 machte er sich in Neubrunn selbstständig. 1972 übernahm er die Firma Hartmann in Grombühl, 1983 das Uhren- und Schmuckgeschäft Uhren Endres am Dom. Nach dem plötzlichen Tod seiner Ehefrau verkaufte er 2002 das Geschäft.

Fast vier Jahrzehnte engagierte sich Valentin für Uhrmacherverbände und Fachschulen. Von 1967 bis 1973 war er Fachlehrer für seinen Beruf an der Berufsschule Würzburg. Ab 1967 fungierte er als stellvertretender Obermeister der Uhrmacherinnung Unterfranken, stellvertretender Landesinnungsmeister in Bayern, Mitglied im Gesellen- und Meisterprüfungsausschuss sowie der Vollversammlung, als Vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer Unterfranken und über zehn Jahre als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses.

Der Jubilar war seit Anfang der 1970er Jahre Mitglied im Zentralverband für Uhren, Schmuck und Zeitmesstechnik, Vorsitzender im Fachausschuss für Technik, dann Vizepräsident und am 1993 für 17 Jahre Präsident. Horst Valentin ist Träger des silbernen und goldenen Ehrenzeichens des Berufsverbands der Uhrmacher. Ab 1993 war er stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, dem größten Fortbildungsinstitutes der Uhren- und Schmuckbranche in Deutschland, Mitglied im Branchenbeirat der Mannheimer- und Inter-Versicherung. Seit 1999 gehörte er dem Fachbeirat der Inhorgenta München und dem Bildungsinstitut für Berufsbildung in Berlin an. Außerdem war er drei Jahre Mitglied im Prüfungsausschuss für Kaufmann im Einzelhandel der IHK Würzburg-Schweinfurt, sechs Jahre Beisitzer beim Sozialgericht Würzburg, Mitglied im Beirat der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie und des Berufsbildungsausschusses der Handwerkkammer (HWK) Unterfranken. Valentin ist Inhaber des silbernen und goldenen Siegels der HWK für Unterfranken. Zudem war er Mitglied der Deutschen Sektion der internationalen Vereinigung „CIBJO“ Schmuck, Silberwaren, Diamanten, Perlen und Edelsteine.

Auch in seinem Heimatort hat sich Horst Valentin engagiert. Ab 1967 saß er für eine Periode im Gemeinderat. Beim Gesangverein Sängerrunde ist er seit über 50 Jahren aktiver Sänger. Der Jubilar ist Gründungsmitglied des Tennisclubs. Viele Jahre spielte er Fußball im Sportverein, dem er fünf Jahre vorstand. Bei der Feuerwehr ist er seit vielen Jahren passives Mitglied. Das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland wurde ihm für besondere Verdienste am 14. Juni 2006 verliehen.

Nach einer schweren Krankheit 2018 konnte der Jubilar durch die liebevolle Betreuung und Pflege seiner Lebensgefährtin und seiner Familie die schwere Zeit überwinden. Zu seinen Hobbys zählt Horst Valentin die Familie, den Chorgesang, Fußball, das Kneippen sowie die Reparatur und Restauration von Uhren.

Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den sicher zahlreichen Glückwünschen gerne an. ank

