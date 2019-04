Ein kurioses Stück Rechtsgeschichte

Die Hexenverfolgung in Gamburg ist Thema eines Vortrags. © Veranstalter

Gamburg.Mit dem Thema der Hexenverfolgung beschäftigt sich ein Vortrag von Goswin v. Mallinckrodt am 3. Mai um 19.30 Uhr auf der Gamburg. Nur wenige Kapitel der abendländischen Kulturgeschichte seien so sehr mit falschen Vorstellungen behaftet wie die Hexenverfolgungen, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter anderem werden diese fälschlicherweise oft als eine Erscheinung des „finsteren Mittelalters“ angesehen, als der Hexenglaube lange Zeit sogar als häretisch galt. Als Ausdruck von Ängsten der Bevölkerung während der Kleinen Eiszeit kann man die Gamburger Hexenjagd von 1616, die sogar gegen den Willen der weltlichen und kirchlichen Obrigkeit geschah, daher als durchaus nicht untypisch bezeichnen.

Damals erfroren im Mai die Weinstöcke und ein Hagelsturm vernichtete die Obstbäume. Daraufhin zwang das Volk die Amtskeller der Gamburg und des Unteren Schlosses zwei der Zauberei verdächtigte Frauen einzusperren. Da sich die Gemeinde der Auslieferung ans zuständige Mainzer Zentgericht zu Külsheim widersetzte, weil sie fürchtete, man würde dort „zu leise“ mit ihnen verfahren, wandte sich der Herr des Unteren Schlosses an den Mainzer Erzbischof, dem Bruder des verstorbenen Herrn der Gamburg, die nun von seiner Witwe geführt wurde.

Während des daraufhin ausbrechenden Streits zwischen der Gemeinde und dem Erzstift beanspruchte die Burgherrschaft offenbar zum ersten Mal die Blutgerichtsbarkeit über Gamburg für sich und erklärte sich somit von Mainz unabhängig. So spiegelt sich hier ein kurioses Stück deutscher Rechts-, Kultur- und Territorialgeschichte, das letztlich auch den beiden Hexen ein überraschendes Ende bescherte…

Goswin von Mallinckrodt beschäftigt sich seit Jahren mit der Aufarbeitung der Geschichte der Gamburg, die von seiner Familie bewohnt wird. Über seine Forschungen hält er regelmäßig Vorträge. Er war unter anderem einer der Mitorganisiatoren, -referenten und -publizisten der internationalen Tagung „Repräsentation und Erinnerung“ über die Gamburg und das hochmittelalterliche Kulturerbe der Region. Außerdem ist er Initiator des aktuell geplanten Kulturwegs des Archäologischen Spessartprojekts zwischen Bronnbach und Niklashausen.

