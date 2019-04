Ein Lederkoffer als Zeitzeuge

Wenkheim.Auf Einladung des Vereins „die schul - Gedenkstätte Synagoge Wenkheim“ kommt der Autor Michel Bemann am Freitag, 17. Mai, um 20 Uhr zu einer Lesung in den Betsaal der ehemaligen Synagoge nach Wenkheim. Im Gepäck hat er seinen neuen Roman „Weinhebers Koffer“, den er dem Publikum vorstellen wird.

Eigentlich sucht der junge Berliner Journalist Elias Ehrenwerth nur ein Geburtstagsgeschenk für seine Freundin Lisa. Der alte Lederkoffer jedoch, den er bei einem Berliner Trödler erstand, setzt ihn auf die Spur einer Geschichte.

Verworrene Geschichte

Es ist eine verworrene Koffergeschichte. Entlang der Spurensuche – wie bei einer Schnitzeljagd – nimmt man Anteil an seinem Besitzer: Ein jüdischer Schriftsteller, der, 1939 in Marseille auf die Ausreise wartend, vom Tod seiner ihm vorausgereisten Verlobten erfährt und deshalb selbst nie in Palästina ankommen sollte.

So der Plot des neuesten Buches des Schriftstellers Michel Bergmann. Ein hervorragender Kunstgriff, die Geschichte eines Deutschen jüdischer Religion in der Nazizeit nachzuzeichnen. Als nämlich Elias den Koffer untersucht, findet er eine Visitenkarte vom ursprünglichen Besitzer des Koffers Leonard Weinheber. Seine journalistische Ader lässt ihm keine Ruhe und so macht er sich auf Recherche, die ihn bis nach Israel treibt.

Wie ein Puzzle lässt der Autor Michel Bergmann seinen Protagonisten die einzelnen Teilchen zusammensetzen. Er spricht mit Zeitzeugen und entdeckt nach und nach in dem Kofferbesitzer Weinheber, einen jüdischen Schriftsteller, der sich in den 1930ern von Deutschland abwenden muss, da er nach Berufsverbot und Schikanen Anfang 1939 gezwungen ist, sein Vaterland zu verlassen. Er entscheidet sich, nach Palästina zu emigrieren, wo seine Geliebte bereits lebt.

Michel Bergmann mischt in diesem jüngsten Roman geschickt unterschiedliche Erzählformen und spürt einem tragischen Einzelschicksal nach, das für viele andere steht.

Dabei berührt er durch eine zart eingeflochtene Liebesgeschichte und zeichnet das konfliktbehaftete Bild zwischen Arabern und Juden.

Das Schicksal Weinhebers steht dabei für alle, die ihre Heimat verlassen müssen, die keine Hoffnung und kein Ziel vor Augen haben und die sich wieder einen Platz im Leben suchen müssen – oder daran scheitern.

Blick in die Familiengeschichte

Auch in seinem jüngsten Roman forscht der Autor wieder einmal in der eigenen Familiengeschichte. Michel Bergmann wurde als Kind jüdischer Eltern 1945 in einem Internierungslager in der Schweiz geboren. Nach einigen Jahren in Paris zogen die Eltern nach Frankfurt am Main. Zunächst arbeitete Bergmann als freischaffender Journalist, entdeckte dann seine Liebe zum Film und arbeitete unter anderem als Autor, Regisseur und Produzent.

Seit über 20 Jahren schreibt er Drehbücher für Film und Fernsehen. Sein Romandebüt „Die Teilacher“ markierte 2010 den ersten Teil einer Trilogie, die er 2011 mit „Machloikes“ fortsetzte und 2013 mit „Herr Klee und Herr Feld“ beendete. Wie viele seiner Stoffe sind diese Werke bereits verfilmt. pm

