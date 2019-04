„Eine Ära geht in Werbach zu Ende“

Mit Manfred Müller, dem langjährigen Ordnungsamtsleiter, wurde am Dienstag in der Gemeinderatssitzung ein verdienter und langjähriger Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Werbach. Es schwang auch ein Stückchen Wehmut mit, als Hauptamtsleiter Manfred Müller nach 29 Dienstjahren bei der Gemeinde Werbach am Dienstag im Rahmen der Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Ottmar Dürr in „den wohlverdienten Ruhestand“ verabschiedet wurde. Damit gehe in Werbach eine „Ära zu Ende“.

Um Gemeinde verdient gemacht

„Lieber Manni, Du hast die Gemeinde Werbach durch Deine Arbeit und Deinen Einsatz entscheidend mitgeprägt. Du hast Dich um das Wohl und die Zukunft der Gemeinde verdient gemacht“, betonte Bürgermeister Dürr und dankte dem langjährigen Mitarbeiter auch im Namen der Ortsvorsteher und der Mitglieder des Gemeinderats.

Gerne wolle er die Gemeinderatssitzung zum Anlass nehmen, um auf das Wirken und Arbeiten von Manfred Müller bei der Gemeinde Werbach zurückzublicken, wie der Bürgermeister sagte.

Manfred Müller absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker beim Autohaus Weihrauch in Tauberbischofsheim. Am 1. April 1975 erfolgte der Eintritt in die Bundeswehr. Die zwölfjährige Dienstzeit beendete er im Rang eines Oberfeldwebels der Reserve. Eine Ausbildung bei der Standortverwaltung Tauberbischofsheim und im Kreiswehrersatzamt Heilbronn folgte.

Zum 1. Juni 1990 trat Manfred Müller als Angestellter beim Grundbuchamt und dem Standesamt der Gemeinde Werbach seinen Dienst an. Mit der Ernennung zum Ratsschreiber im April 1994 übertrug ihm der damalige Bürgermeister Günter Schäfer die Leitung des Grundbuchamts. Gemeinsam mit verschiedenen Notaren oblag Müller die Führung der Grundbücher. Als Standesbeamter „begleitete er zahlreiche Heiratswillige in den Hafen der Ehe“, so Dürr. Aber es galt, nicht nur die freudigen Ereignisse, sondern auch die anfallenden Todesfälle zu beurkunden.

Mit dem Ausscheiden des ehemaligen Kämmerers Hans Ullrich im Jahr 2005 erfolgte im Werbacher Rathaus eine Neuorganisation. Der bisherige Hauptamtsleiter Bernhard Bach übernahm das Amt des „Finanzministers“. Manfred Müller wurde die Leitung des Hauptamts übertragen. Seitdem zählte er zur „Führungsriege der kommunalen Selbstverwaltung“.

Als Hauptamtsleiter war Müller für die Organisation der Arbeit des Gemeinderats verantwortlich. Als Geschäftsstelle des Gemeinderats wurden durch ihn die Sitzungstermine vorbereitet und die Protokolle der Sitzungen erstellt. Dabei sei er „immer ein verlässlicher und vertrauensvoller Ansprechpartner gewesen“, betonte Bürgermeister Dürr auch im Namen des Gemeinderats. Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit waren die Vorbereitung und Organisation der unterschiedlichen Wahlen. Als Nachfolger werde Tobias Schwarzbach bei den anstehenden Europa- und Kommunalwahlen sozusagen ins „kalte Wasser geworfen“, so Dürr. Doch mit den weiteren Mitarbeitern sei man bestens gewappnet, um diese Aufgabe zu bewerkstelligen.

Zum Arbeitsbereich Müllers zählte ebenso die Jagdverpachtung, was nicht immer ein vergnügungssteuerpflichtiges Thema gewesen sei. Dazu gesellte sich die gesamte Aufgabenpalette des Ordnungsamts. Eine absolute Herausforderung seien zweifelsohne die Unterbringung der Flüchtlinge als Folge des Balkankriegs Anfang der 1990er Jahre und des Syrienkonflikts im Dezember 2015 gewesen. Dabei sei in Werbach die Flüchtlingsunterbringung auch dank zahlreicher Helfer und Unterstützer in ruhigen Bahnen verlaufen, erinnerte der Bürgermeister.

Mit dem Ausscheiden von Manfred Müller gehe in der Tat eine Ära in Werbach zu Ende. Es seien die langjährigen Mitarbeiter, welche das Ansehen einer Gemeinde nach außen hin prägen.

Als Zeichen des Dankes – auch im Namen des Gemeinderats, überreichte Dürr einen Gutschein und eine Urkunde mit Würdigung der geleisteten Dienste.

„Lieber Manni, wir alle wünschen Dir und Deiner Ehefrau Ute für die Zukunft alles erdenklich Gute, insbesondere Gesundheit, persönliches Wohlergehen und weitere Lebensfreude“, verabschiedet4r Bürgermeister Dürr unter Beifall des Gremiums den verdienten Mitarbeiter. Falls es ihm dennoch einmal langweilig werden sollte, „stehen Dir die Türen des Rathauses immer offen“, so Dürr.

Er habe immer versucht, nach Möglichkeit sein Bestes zu geben, dankte Manfred Müller für das gute Zusammenwirken in Verwaltung und Gemeinderat: „Man konnte mit Euch immer über alles reden.“ Auch dem künftigen Gremium wünschte er gute und richtige Entscheidungen.

Er freue sich nun auf seinen Ruhestand. Langweilig werde es ihm in Wenkheim sicherlich nicht, da gebe es viel zu tun. Zudem warten der Garten und ein Wohnmobil, dankte Müller nochmals für die gute Zusammenarbeit.

Im Namen der Ortsvorsteher unterstrich Birgit Hörner die gute kollegiale Kooperation mit dem frischgebackenen Ruheständler. Gepaart mit seinem Humor, habe es immer Spaß gemacht mit ihm zusammenzuarbeiten. Birgit Hörner wünschte, einen schönen Ruhestand und „genieße das Leben zusammen mit Deiner Frau“. „Herzlichen Dank für alles“, sagte Maria Höfling im Namen ihrer Gemeinderatskollegen und schloss sich dabei den lobenden Worten ihrer Vorredner an.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019