Eine wichtige Einrichtung für die Kommune

Werbach.Ein Jubiläumsfest zum zehnjährigen Bestehen fand im Garten des Pflegeheimes „Haus am Welzbach“ statt. Die Heimbetreiberinnen Ulrike Praxl und Gertraud Seidel hießen die rund 120 Gästewllkommen.

„Die Qualität eines Pflegeheimes ist immer nur so gut wie seine Mitarbeiter und mit Stolz kann ich behaupten, wir haben und hatten in dieser Zeit sehr gute Mitarbeiter, die unser Konzept nach unseren Vorstellungen mit unseren Bewohnern gelebt haben und leben.“, betonte Ulrike Praxl. Die Herausforderung der heutigen Zeit sei es, weiterhin das passende Personal zu bekommen, um die Qualität auch in der Zukunft zu erhalten. Besonders die Initiative von Birgit Hörner und die guten Zusammenarbeit lasse sie auf „zehn gute Jahre“ zurückblicken.

Seit 20 Jahren schwirrte in Werbach der Wunsch nach einem Pflegeheim schon einigen im Kopf herum, blickte Birgit Hörner zurück. Dank der zwei Kämpferinnen für eine gute Pflege, wie sie Ulrike Praxl und Gertraud Seidel titulierte, hätten sich die Mühen vor zehn Jahren rentiert. Sie sei glücklich, dass Werbach dieses Haus hat. Durch den Pflegeheimbau und als Angehörige einer Demenzkranken habe sie einiges dazu lernen dürfen. Sie betonte, dass es sie mit Zufriedenheit erfülle, wenn sie im Haus am Welzbach erlebe, wie die Bewohner ihren eigenen Tagesrhythmus beibehalten können: „Danke, dass Ihr versucht Euch an Eure Bewohner anzupassen und nicht umgekehrt.“ Birgit Hörner nahm auch Bezug auf das immer umfangreicher werdende Kontroll- und Dokumentationswesen im Pflegebereich und stellte eine Idee zur Finanzierung der Lohnkosten vor.

Bürgermeister Ottmar Dürr nahm den Gedanken von Steuererleichterungen in der Pflege auf und führte so manche Idee für die Zukunft aus.

Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit der Musikkapelle Werbach, der Volkstanzgruppe, einer fränkischen Olympiade für Jedermann und einem Sitztanz der Bewohner stieß auf große Begeisterung bei den Anwesenden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.09.2018