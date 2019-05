Einsatz für bürgernahen Informationsfluss

Werbach.„Für eine zukunftsorientierte Kommunalpolitik“: Unter diesem Motto stellten sich die zwölf Kandidaten der Aktiven Bürger für den Gemeinderat in den Ortsteilen Wenkheim, Werbachhausen, Brunntal, Werbach, Gamburg und Niklashausen bei Rundgängen den Bürgern vor. Von der Veranstaltung ging uns von der Gruppierung der folgende Bericht zu.

Die Bürger erhielten neben Informationen über die Kandidaten einen Einblick in die bisherige Arbeit des Gemeinderats und einen Ausblick auf die Ziele und Ideen der kommenden fünf Jahre.

Beim Rundgang durch die sechs Ortsteile wurde betont, dass es den Gemeinderäten der Aktiven Bürger in der vergangenen fünf Jahren ein besonderes Anliegen gewesen sei, in allen Ortsteilen bedarfsgerechte Angebote an Bauplätzen zur Verfügung zu stellen. Dies sei in ausreichendem Maße durch die Schaffung von Baugebieten sowie durch mehrere gezielte innerörtliche Sanierungsmaßnahmen gelungen.

Auch künftig wolle man sich dafür stark machen, dass alle Anfragen von Bauwilligen befriedigt werden können, sei es durch neue Baugebiete, aber auch im Rahmen der Ortssanierung. Hierbei soll die Gemeinde verstärkt agieren, damit durch den Abriss alter Bausubstanz Platz für Wohnhäuser und Verkehrsflächen geschaffen wird. Ziel der Aktiven Bürger ist es, ein Aussterben der Ortskerne zu verhindern.

Thema waren auch bereits erfolgte Sanierungsmaßnahmen im Bereich Straße, Kanal und Wasser in den Ortsteilen Niklashausen und Gamburg. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass sich nun das lang ersehnte Baugebiet „Innere Aub“ und die sehr dringliche Kanalsanierungsmaßnahme im Aubweg in Wenkheim im Bau befindet und zeitnah realisiert werden soll.

Großen Anklang bei den Bürgern fand die Vorstellung der sich im Bau befindlichen Ganztagesgrundschule mit Mensa in Werbach. Die Aktiven Bürger sehen darin die Garantie, dass die Kinder aus den Ortsteilen dort gemeinsam zur Schule gehen können und zudem die Gelegenheit haben, in den neuen Räumen der Musikschule unterrichtet zu werden. Ergänzend dazu werde die Attraktivität der Gemeinde durch das Freibad in Wenkheim sowie durch die Integrative Kinder- und Jugendarbeit der örtlichen Vereine gefördert. Zudem entstehe durch das in Bau befindliche Mehrgenerationenhaus in Werbach in unmittelbarer Nähe zum Kindergarten ein zentraler Treffpunkt für Jung und Alt.

Weiter ging es um die Fertigstellung der Kneippanlage in Wenkheim samt Nutzungskonzepten, um die Freizeitanlage in Werbach und um eine mögliche Umnutzung des alten Sportplatzes in Niklashausen als Freizeitanlage. Die Kandidaten versicherten, dass sich die Aktiven Bürger weiter für den Erhalt und Ausbau eines leistungsfähigen Feuerwehr- und Rettungswesens einsetzen. Bei vielen Maßnahmen, besonders aber bei Bauprojekten, sei es nach Ansicht der Aktiven Bürger von Vorteil, wenn bei Beratungen und Entscheidungen im Gemeinderat bei den Vertretern der Ortsteile ein hohes Maß an technischem Verständnis gewährleistet ist. Die Kandidaten sicherten zu, sich für die Belange aller Ortsteile einzusetzen und bei Bedarf einen Interessenausgleich zu fordern. Zudem werde man sich für einen regelmäßigen, bürgernahen Informationsfluss engagieren.

