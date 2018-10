Elf neue Bauplätze sind geplant

Neubrunn.Der Gemeinderat diskutierte in der jüngsten Sitzung über die weitere Aufstellung eines Bebauungsplanes „Erweiterung Kirchenberg“ im beschleunigten Verfahren. Bürgermeister Heiko Menig stellte den Planentwurf des Büros Stubenrauch vor. Demnach sollen in diesem Gebiet elf weitere Bauplätze geplant werden. Der Gemeinderat beschloss die Aufstellung des Bebauungsplanes.

Der aktuelle Bebauungsplan „Schlossberg“ soll aufgehoben werden. Durch die bisherigen Festsetzungen sind die heutigen Baugepflogenheiten nicht umsetzbar. Deshalb seien wohl seit 36 Jahren noch immer einige Grundstücke nicht bebaut, hieß es. Die Aufhebung solle somit auch zur „Nachverdichtung“ der brachliegenden Bauflächen führen. Das Gremium billigte den Vorentwurf der Aufhebung des Bebauungsplanes „Schlossberg“.

Bei der Kanalbefahrung im März wurden in der Grundleitung des Kindergartens Böttigheim Risse und Ausbrüche im Kanal festgestellt. Zur Sanierung dieser Brüche unter der Bodenplatte des Gebäudes wurden Angebote eingeholt. Eine Öffnung der Bodenplatte wurde von einer Firma abgelehnt. Eine andere Firma bot ein Inlinerverfahren an, bei dem die Bodenplatte nicht geöffnet werden muss. Nach Rücksprache mit dem Büro Breunig-Ruess-Schebler, die keine Bedenken gegen eine Inlinersanierung haben, beschloss der Gemeinderat, die Firma Kanal-Türpe mit den Arbeiten zu beauftragen.

Einige Böschungen entlang des Mühlbaches müssen gemäht sowie Baum-, Strauch- und Gehölzrückschnitte vorgenommen werden. Außerdem sind Pflegearbeiten entlang des Grenzzaunes an der Kläranlage notwendig. Diese Arbeiten können nur per Hand durchgeführt werden. Der Gemeinderat war mit der Arbeit der Mainfränkischen Werkstätten am Grünwall in der Schulbrunnenstraße sehr zufrieden und beschloss daher, die Werkstätten auch mit den Grünarbeiten am Bachlauf und an der Kläranlage zu beauftragen.

Beim Sturm Ende September ist von einem Thujabaum vor der Kapelle im Friedhof Neubrunn ein Ast abgebrochen und hat die Kapelle leicht beschädigt. Es wurde festgestellt, dass dieser Baum von innen her defekt ist und gefällt werden muss. Daraufhin beschloss der Gemeinderat, beide Bäume zu entfernen und im Frühjahr durch zwei neue, großblättrige Laubbäume zu ersetzen.

Kein Hundeschwimmen

In Neubrunn wird es kein Hundeschwimmen geben. Ein Antrag auf Hundeschwimmen zum Saisonabschluss im Freibad Neubrunn wurde nach reiflicher Überlegung und Abwägung der Vor- und Nachteile aus hygienischen Gründen und der Art des Beckenaufbaus mit Folie abgelehnt.

Das Freibad soll eine Breitwasserrutsche aus Edelstahl erhalten. Die Firma „atlantics“ aus Döbeln erhielt den Zuschlag.

Der Gemeinderat diskutierte über den Einsatz auf von Glyphosat auf von der Kommune verpachteten Flächen. Man beschloss, die Nutzung von Glyphosat und Neonicotinoiden auf diesen Flächen zu verbieten und die Pachtverträge durch diesen Vertragszusatz zu ergänzen. Werden die Nachträge von den Pächtern nicht akzeptiert, wird der Vertrag gekündigt und neu ausgeschrieben. Für den Kindergarten Böttigheim sollen farbige Kunststoffstühle und -tische mit Metallfüßen in zwei unterschiedlichen Höhen angeschafft werden. Der Gemeinderat vergab den Auftrag an die Firma VS-Vereinigte Spezialmöbelfabriken aus Tauberbischofsheim.

Bürgermeister Menig gab bekannt, dass sich die Kosten für die drei geplanten Stücke der Gehwegsanierung in der Unteraltertheimer Straße auf rund 60 000 bis 70 000 Euro belaufen. ank

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018