Erfolgreiche Arbeit fortsetzen

Werbach.Die Liste Aktive Bürger in der Gemeinde Werbach strebt bei den am 26. Mai stattfindenden Kommunalwahlen eine Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit an. Bei der Nominierungsveranstaltung im Rathaussaal Werbach wurden hierfür die Weichen gestellt.

Für den Gemeinderat stellen sich zwölf Kandidaten zur Wahl, denen ein gemeinsames Ziel besonders wichtig ist: Berücksichtigung der Belange aller Ortsteile, um diese für Jung und Alt, besonders aber für Familien attraktiv zu machen.

Die interessierte Bevölkerung erhält die Möglichkeit, die Kandidaten der Liste Aktive Bürger sowie deren kommunalpolitische Vorstellungen und Ziele, in Informationsveranstaltungen detaillierter kennenzulernen.

Die Kandidaten: Michael Zwingmann (Werbach), Axel Brümmer (Werbach), Andreas Dürr (Werbachhausen), Dietmar Bitterer (Werbach), Andreas Rössler (Niklashausen), Sina Schmelz (Niklashausen), Harald Meyer (Wenkheim), Roland Johannes (Gamburg), Christian Freisleben (Werbach), Christian Vogel, Philipp Westdörp (Gamburg), Jürgen Schwägerl (Gamburg).

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.04.2019