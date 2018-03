Anzeige

Niklashausen.Aufgrund eines Defektes an einer Holzpelletsheizungsanlage in einem Gebäude im Franz-Flieger-Weg wurde am Mittwoch gegen 21.30 Uhr eine erhöhte Konzentration an Kohlenmonoxid gemessen. Die zwei Erwachsenen und drei Kinder, die sich zu dieser Zeit im Haus aufhielten, wurden vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus Bad Mergentheim gebracht. Erste Sauerstoffsättigungsmessungen vor Ort ergaben jedoch keine Hinweise auf eine Gesundheitsbeeinträchtigung.

Außer dem Rettungsdienst und Vertretern der Gemeinde waren die Feuerwehren aus Niklashausen, Gamburg, Werbach, Tauberbischofsheim sowie Bad Mergentheim mit neun Fahrzeugen und 51 Einsatzkräften vor Ort.