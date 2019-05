Erinnerung an die Kommunion vor 50 Jahren

Neubrunn.Ihre goldene Kommunion feierten 18 ehemalige Schüler des Jahrgangs 1959/60 in der Pfarrkirche St. Georg in Neubrunn. Die Jubiläumsfeierlichkeiten wurden vorbereitet durch Sonja Seidenspinner.

Die Jubilare trafen sich nach dem Gottesdienst am Kirchenbrunnen und stellten sich einem Erinnerungsfoto. Danach traf man sich im Schützenhaus in Neubrunn. Anschließend schwelgte man in Erinnerungen und schaute sich Fotos aus der gemeinsamen Kindergarten- und Schulzeit und von der Kommunion vor 50 Jahren an. Danach besuchte man gemeinsam die Gräber der drei bereits verstorbenen Schulkameraden.

Ihre Goldkommunion feierten dieser Tage in Neubrunn: Wolfgang Reinhart, Arthur Weber, Klaus Dengel, Burkard Fries, Maria Riedmann, Reiner Schmitt, Sonja Seidenspinner, Isidor Schmidt, Ulrike Müller, Margarete Sendelbach, Klaus Baunach, Margit Zeglin, Monika Hetzer, Uwe Pilsner, Birgit Gungl, Ruthilde Bayerlein, Bernhard Hupp, Karin Brückner. ank

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.05.2019