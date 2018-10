Erinnerungen ausgetauscht

Gamburg.Als 60-Jährige trafen sich Schülerinnen und Schüler aus Werbach, Werbachhausen, Brunntal, Wenkheim, Gamburg, Niklashausen, Höhefeld und Hochhausen zu einem Klassentreffen und tauschten zusammen mit den ehemaligen Lehrkräften Gerhard Seidenspinner, Elisabeth Günzel, Hans Dietrich und Rainer Riemensperger Erinnerungen aus. Die zwei Parallelklassen mit Schülern aus acht Ortschaften waren das Resultat einer großen Schulreform des Landes Baden-Württemberg Ende der 60er Jahre. Die Unterbringungsmöglichkeiten für die Schüler waren damals sehr bescheiden und oft provisorisch. Nicht vorhandene Klassenräume wurden durch Baracken ersetzt, die später wieder abgerissen wurden. Margarete Höfling-Rossi und Manfred Krug hatten ein anspruchsvolles Programm für die oft weit Angereisten zusammengestellt. Es begann mit einem Gottesdienst in der Liebfrauenbrunnkapelle, mitgestaltet von den Gamburger Musikanten. Pfarrer Hermann Konrad machte eine kleine Führung in der Kapelle. Nach Sektempfang und Mittagessen in Gamburg ging es zur Gamburg, wo Baron Hans Georg von Mallinckrodt die Schätze seines Hauses mit zahlreichen Geschichten erläuterte. Bild: Reinhart

