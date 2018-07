Erster Schritt Richtung Bildungscampus

Anzeige

Die Vergabe der Gewerke für den Neubau der Mensa für den künftigen Schulcampus Werbach vergab der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag.

Werbach. Einhellig hat der Gemeinderat allen vorliegenden Vergaben für den Neubau der Mensa für den künftigen Schulcampus in Werbach zugestimmt. Gemäß Kostenberechnung wurde für die Maßnahme ein Gesamtvolumen (brutto) in Höhe von 1 279 261 Euro erwartet. Das Gesamtergebnis aller Gewerke belaufe sich nun auf 1 273 007 Euro.

Die Vergabe der Gewerke stelle einen „äußerst gewichtigen Punkt dar“, betonte zu Beginn Bürgermeister Ottmar Dürr. „Damit gehen wir den ersten großen Schritt in Richtung Bildungscampus Werbach“. Mit dem vorgelegten Submissionsergebnis habe man eine Punktlandung erzielt. Man sei heilfroh, einen so erfahrenen Architekten wie Helmut Schattmann aus Lauda-Königshofen zu haben, der äußerst präzise die Kostenberechnungen vorgenommen habe, so Dürr.