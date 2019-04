Es dauerte nahezu 340 Jahre, bis die Kirche fertiggestellt war

Niklashausen.Die Niklashäuser Kirche blickt auf eine 500-jährige wechselvolle Geschichte zurück. Aus Anlass des besonderen Jubiläums haben die Verfasser einen Blick auf die Historie geworfen.

Für Niklashausen ist erstmals 1344 eine Kirche bezeugt, die 1354 als „capella curata sancte Marie virginis“ bezeichnet wird. Ihr wurde am 3. März 1354 ein Ablass durch Papst Innocenz VI. verliehen wegen eines wundertätigen Muttergottesbildes. Die Kapelle war lange Zeit eine gut besuchte Wallfahrtsstätte.

1476 lockte Hans Böhm, der Pfeiferhannes, mit seinen Predigten wider die Obrigkeit und Kirche Zehntausende von Wallfahrern nach Niklashausen. Seine sozial-revolutionären Thesen musste der Pfeifer mit seinem Leben bezahlen; er wurde am 19. Juli 1476 in Würzburg verbrannt. Um die endgültige Eindämmung der immer noch großen Wallfahrtbewegung nach Niklashausen zu erreichen, sollte die Kapelle 1477 auf Befehl des Erzbischofs von Mainz, Diether von Isenburg, eingerissen werden. Zwar wurde der Befehl zum Abriss wieder zurückgenommen, das Interdikt auf die Kirche bestand aber weiter, und so zerfiel die Kapelle.

Neubau vom Erzbischof erlaubt

Erst am 16. Juli 1518, also 42 Jahre nach dem Geschehen um den Pfeifer, wurde ein Neubau durch Erzbischof Albert von Mainz erlaubt und dafür ein Ablass gewährt.

Im Jahr 1519 wurde mit dem Rohbau der jetzigen Kirche begonnen. Der Ortsschirmherr Philipp Eucharius von Stettenberg legte den Grundstein. Nach der Überlieferung sind die Steine für den Bau der Kirche auf dem Mühlberg halb links der Beghardenhöhle in Richtung Höhefeld abgebaut worden. Jeder nach Maß bearbeitete Sandsteinquader trägt das Zeichen des Steinmetzen, der ihn zugerichtet hat.

Wegen fehlender Ablassgelder durch die 1517 begonnene Reformation und durch den Bauernkrieg 1525 kam der Kirchenbau bald ins Stocken. Nur das Langhaus wurde notdürftig fertiggestellt und mit einem Dach versehen. Das Sterngewölbe in der Sakristei war bereits 1519 errichtet worden.

1529 wurde der erste – übrigens evangelische – Gottesdienst gehalten. Graf Georg von Wertheim hatte gerade in der gesamten Grafschaft die Reformation eingeführt.

Über 300 Jahre lang wurden die Gottesdienste im Raum des Kirchen-schiffs, der ohne Deckenverkleidung war, veranstaltet. 1707 wurde die Balkendecke verlattet. 1720 erfolgte der Einbau der Empore. Erst in den Jahren 1854 bis 1858 wurde die Kirche völlig ausgebaut. Die bestehende Trennwand zwischen Schiff und Chorraum wurde abgetragen, es kam zur Einwölbung des Chors, und es wurde erst 1857 der bis dahin immer noch fehlende Kirchturm erstellt.

Im Jahr 1858 stiftete Fürst Löwenstein-Wertheim-Rosenberg eine Barockkanzel, die aus dem Kloster Bronnbach aus dem Jahr 1760 stammt.

Es hat nahezu 340 Jahre gedauert, bis die Kirche fertiggestellt war.

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts beherbergt die Kirche mit dem riesig dimensionierten Chorraum eine sehr seltene pneumatische und denkmal-geschützte Orgel mit weichen und warm klingenden Flötenregistern: ein Paradebeispiel für das Klangideal der Entstehungszeit.

Der Gesamtbau der Kirche ist sehenswert in seinem spatgotischen Stil mit den mächtigen Außenpfeilern. Die Sakristei mit ihrem imposanten Sternrippengewölbe von 1519, der große Chorraum mit seiner hervorragenden Akustik und den Grabsteinen der Junker von Stettenberg (Philipp Eucharius,ƒ› 12.09.1519 und Joachim, 1529) sowie des Ortspfarrers Scheufelin aus der Zeit des 30jahrigen Krieges.

Das Kruzifix (um das Jahr 1600) über dem mächtigen Altar aus heimischem Buntsandstein sowie die Barockkanzel sind ebenso sehenswert wie die erst bei der Renovierung 1976 an der Brüstung der Empore aus dem Jahr 1720 entdeckten Bibelverse und Malereien.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019