Faszination des Hobbys vermittelt

Gamburg.Zur Generalversammlung mit Vorstandswahlen trafen sich die Mitglieder des Vereins Vogelliebhaber und - züchter Taubertal in ihrem Vereinsgebäude in Gamburg.

Nach dem Totengedenken brachte Vorsitzender Klaus Burger in seinem Jahresrückblick die Aktivitäten der vergangenen drei Jahre nochmals in Erinnerung. Am Vereinsgebäude sei in Eigeninitiative einige Renovierungsarbeiten durchgeführt worden. Die monatliche Vogelbörse in Gamburg habe einen festen Platz im Terminkalender vieler Vogelfreunden, auch außerhalb des Vereins. Dank der helfenden Mitglieder sei die Durchführung weiterhin gesichert. Erfreulich sei das Ergebnis der Mitgliederwerbung gewesen, der Stand der Vorjahre sei gehalten worden.

Im Juni führte der Vereinsausflug nach Kronberg in den Opel-Zoo und zur Papageienburg Weilrod. Der Höhepunkt, die Vogelschau in Tauberbischofsheim, brachte vielen Besuchern wieder die Faszination Vogelwelt näher. Für das laufende Jahr geplante Aktivitäten wurden vorgestellt: Anlässlich des Jubiläums der Westfrankenbahn am Sonntag, 6. Mai, übernehmen die Vogelfreunde die Bewirtung in ihrem Vereinsgebäude am Bahnhof Gamburg. Ausflug und Jahresfeier sowie die monatlichen Vogelbörsen und die Vogelschau während der Martini-Messe in Tauberbischofsheim sind die wichtigsten Punkte.