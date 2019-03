Frau prallte gegen Bäume

Werbach.Gegen mehrere Bäume ist eine 26-jährige Ford-Lenkerin bei einem Unfall auf der K 2819 geprallt. Die Frau war am Freitag gegen 20.35 Uhr von Böttigheim in Richtung Werbach unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts auf das Bankett. Durch das Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte nach links über die gesamte Fahrbahn. Danach stürzte sie einen rund fünf Meter tiefen Hang hinab und prallte gegen mehrere Bäume. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der Versorgung durch die Rettungskräfte wurde sie unverzüglich in eine Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz. Die Kreisstraße musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkw bis rund drei Stunden gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 12 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.03.2019