Freibad hat eröffnet

Wenkheim.Reger Betrieb herrschte in den letzten Tagen im Freibad in Wenkheim. Es wurde gemäht, gebohrt, geputzt, um das Bad für die kommende Saison wieder auf Hochglanz zu bringen. Das Bad, das vor allem bei Familien mit kleineren Kindern wegen seiner Übersichtlichkeit beliebt ist, hat wieder geöffnet. Viele Senioren werden in den Morgenstunden wieder ihre Runden ziehen. Dank der bei der Renovierung eingebauten Treppe ist der Zugang zum Schwimmbereich auch für ältere Menschen problemlos möglich.

Der Schwimmbadförderverein hat auch dieses Jahr wieder investiert und neue Tische und Stühle für den Essbereich angeschafft. Am Sonntag, 3. Juni, findet wieder das beliebte Weißwurstfrühstück mit musikalischer Unterhaltung statt. pm