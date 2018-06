Freude über besondere Rarität

Anzeige

Gamburg.Auf eine besondere Rarität dürfen sich die Besucher des Museumsfestes im Gamburger Buscher-Museum (GBM) am Sonntag, 17. Juni freuen. Von 14 bis 17 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, in der vom Heimatverein und der Ortsverwaltung Gamburg präsentierten Sonderausstellung das originale Skizzenbuch Thomas Buschers aus den Jahren 1877/78, als er sich an der Münchner Akademie der Schönen Künste fortbildete, zu betrachten.

„Wir sind hoch erfreut, dass wir dieses besondere Skizzenbuch in unserer Ausstellung zeigen können“, betonte Ortsvorsteher Roland Johannes, zugleich Vorsitzender des Heimatvereins. Besonders dankbar sei man Charlotte Baumann-Hendriks, der Urgroßnichte Thomas Buschers, die das wertvolle Skizzenbuch als Leihgeberin zur Verfügung gestellt habe. Dieser Sonderausstellung wurde ein eigener Raum gewidmet. Das kostbare Skizzenbuch liegt aufgeschlagen in einer Vitrine mitten im Raum. Die einzelnen Blätter mit den Bleistiftzeichnungen werden in Originalgröße als Faksimiles gerahmt an den Wänden zu sehen sein. „Wir hoffen nun, dass das Museumsfest von zahlreichen Besuchern gut angenommen und damit unsere Arbeit weiter unterstützt wird“, erklärten Roland Johannes und Museumsbetreuer Herbert Lappel unisono.

Viele Kunstwerke

Der jüngste Spross in der Künstlerfamilie Buscher war Thomas, geboren 1860, dem die hiesige und viele andere Gegenden bedeutende Kunstwerke zur Ausstattung der Kirchen verdanken.