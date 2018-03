Führungsteam bestätigt

Anzeige

Niklashausen.Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Niklashausen wurde Tino Holzhauer zum Abteilungskommandant und Thomas Kritzler zum Stellvertreter in geheimer Wahl einstimmig wiedergewählt.

Auch Kassenwart Christian Ries und Schriftführerin Antje Buhl wurden in ihrem Amt bestätigt. Per Akklamation wählten die Mitglieder als Ausschussmitglieder für fünf Jahre Lothar Drach, Thomas Drach, Ralf Brümmer, Wolfgang Brümmer, Peter Greschner und Christian Ries.

In seinem Tätigkeitsbericht führte Abteilungskommandant Tino Holzhauer aus, dass die Wehr im vergangenen Jahr zu zehn Einsätzen ausgerückt sei. Es fanden elf Übungen in der eigenen Abteilung statt sowie eine Alarmübung mit der Abteilung Gamburg statt, wobei ein Kellerbrand simuliert wurde. Die Alarmübung der Gesamtwehr im Dezember fand in Werbach bei Rofa-Moden statt.