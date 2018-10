Gamburg.Eine geistliche Abendmusik findet am Samstag. 13. Oktober, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Gamburg statt. Aufführende sind der Männergesangverein Gamburg und die Gruppe TonArt unter der Leitung von Freia Behringer-Hofmann sowie der Kirchenchor und der Frauenchor unter der Leitung von Hans Ullrich. Zu hören sind Werke von Anton Bruckner, Heinrich Schütz, Franz Schubert, Max Reger, Mozart und Mendelssohn-Bartholdy. Konzertorganist Christian Müller, Regionalkantor der Diözese Passau sowie stellvertretender Dommusikdirektor am Hohen Dom zu Passau, bereichert den Abend mit Orgelimprovisationen und Werken von Johann Sebastian Bach und Sigfried Karg Elert. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

