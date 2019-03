Gemeinderat stimmt Pachtvertrag zu

Werbach.In der Satzung des Zweckverbands Wasserversorgung Mittlere Tauber (MVMT)ist festgelegt, dass der Verband zur Erfüllung seiner Aufgaben vorhandene Anlagen kauft, pachtet oder neue Anlagen baut. Dem Abschluss eines entsprechenden Betriebspachtvertrags zur Übertragung der Anlagen zur Wassergewinnung (Brunnen und Quellen) an den Zweckverband MVMT stimmte der Gemeinderat Werbach in seiner Sitzung am Dienstag zu. Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Bestätigung der Rechtsauffassung durch die Finanzverwaltung. Sofern sich im Rahmen der Abstimmung mit der Finanzverwaltung die Notwendigkeit zur Änderung des Musterbetriebsvertrags ergibt und diese Änderungen aus wirtschaftlicher oder rechtlicher Sicht nicht von wesentlicher Bedeutung sind und nicht das Wesen des Betriebspachtvertrags ändern, wird die Verwaltung ermächtigt, diese Änderungen vorzunehmen. Die Verwaltung hat den Gemeinderat hierüber im Nachhinein zu informieren. Auch diese Beschlussvorschläge wurden einstimmig vom Gremium verabschiedet. Damit sei ein weiterer Schritt in Richtung Zweckverband getan worden, so der Bürgermeister. ber

