Gemeinderatskandidaten der UBL nominiert

WERBACH.Mit Engagement, Sachverstand und Unabhängigkeit wollen die Kandidaten der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) die Arbeit im Gemeinderat Werbach für die nächsten Jahre fortsetzen. Themen wie Familien, Kinderbetreuung, Strukturentwicklung und Bauplätze in allen Ortsteilen sowie die Planung und Gestaltung der neuen Ganztagesgrundschule sind nur einige Punkte, welche die Arbeit im Gemeinderat für die nächste Zeit bestimmen werden. Wie es weiter in einem Bericht der UBL heißt, haben sich alle Kandidaten bereiterklärt, sich mit Engagement und Tatkraft für die Belange und Interessen der Gesamtgemeinde und aller Ortsteile einzusetzen und möchten gerne im Gemeinderat mitarbeiten. Für die interessierten Bürger finden in nächster Zeit in allen Ortsteilen Vororttermine und Bürgergespräche statt, woran alle Interessierten teilnehmen können. Das Bild zeigt die Kandidaten der UBL: (vorne von links) Monika Rosenberger, Theresa Rüttling, Maria Höfling, Nadine Ries, Nicole Bauer sowie (hinten von links) Karl Lenz, Wolfgang Baum, Dirk Sommer, Björn Schmidt, Philipp Bopp und Albrecht Rudolf. Bild: UBL

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019