Gemeinsam gegen Kinderarbeit angehen

Böttigheim.Nach einem feierlichen Gottesdienst, der von Pfarrer Don Stefan zelebriert wurde, machten sich am Dreikönigstag Mädchen und Jungen in prächtigen Gewändern auf den Weg, um Spenden für die Kinder in Peru und weltweit zu sammeln.

Fünf Gruppen unterwegs

In fünf Gruppen zogen die Sternsinger mit ihren Begleiterinnen von Haus zu Haus, um den Weihnachtssegen zu bringen.

In diesem Jahr wurden 1406 Euro für mehr als 1400 Projekte des Kindermissionswerks gesammelt werden.

