Geschichten und Bilder aus Musik

Wenkheim.Die Gedenkstätte Synagoge Wenkheim, oder kurz „die schul.“, bietet im April zwei Veranstaltungen einen exzellenten Rahmen:

Am Sonntag, 7. April, gastieren zwei Ausnahmevirtuosen im ehemaligen Betsaal der Wenkheimer Synagoge. Ariana Burstein mit ihrem Violoncello und Roberto Legnani an der klassischen Gitarre sind zwei Interpreten mit Elan und Intensität, die bei allem Temperament von imponierender Perfektion sind: ein brillantes Duo mit überraschender instrumentaler Rollenverteilung.

Aus den zehn Saiten ihrer Instrumente erschaffen die beiden jüdischen Musiker Geschichten und Bilder aus dem maurischen Mittelalter, hinführend ins 21. Jahrhundert, mit fließenden Grenzen zwischen abendländischer, orientalischer, asiatischer und jüdischer Kultur.

Das Duo Burstein/Legnani verschmilzt zu einer musikalischen Einheit, seit 1996 sind die beiden jährlich auf Tournee. Auch in der Region haben die Künstler schon häufiger die Besucher in ihren Bann gezogen, beispielsweise sind sie mehrfach in Wertheim aufgetreten. Aber jedes Konzertjahr birgt seine eigenen musikalischen Schätze und so dürfen sich die Besucher auf ein phänomenales Hörerlebnis, auf ein spannendes Konzert mit einer Vielfalt aus Klassik und Weltmusik sowie formvollendete Eigenkompositionen freuen.

Die Abendkasse öffnet um 17.15 Uhr, das Konzert beginnt bereits um 18 Uhr. Nähere Infos gibt es auf www.synagoge-wenkheim.de.

Bereits vier Tage später, am Donnerstag, 11. April, findet um 19 Uhr von der evangelischen Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber der „Talk in der schul.“ statt. Die Gesprächsveranstaltung beginnt mit einem Impuls-Referat zum Thema „Heimat - (d)ein Sehnsuchtsort“. Als Stichwortgeber der anschließenden Diskussionsgruppen haben zugesagt: Bürgermeister Otmar Dürr, Gästeführerin Ilse Schwarz, die Journalistin Heike von Brandenstein und der Student Julian Zwerger.

