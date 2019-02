Gott hat Diener überall in der Welt

Wenkheim.Beim Missionstag in der evangelischen Kirchengemeinde Wenkheim betonte Referatsleiter Martin Kocher von der Liebenzeller Mission (LM), dass Gott seine Diener überall in der Welt habe. Er berichtete über die vielen Einsatzorte, wobei besonders auf die Situation in den muslimisch geprägten Ländern hingewiesen wurde. Dort seien zwar große Widerstände zu überwinden. Doch gebe es dort erfreulicherweise auch zahlreiche Hinwendungen zum christlich-biblischen Glauben. Barmherzigkeit könne im täglichen Dienst (etwa in Schulen, Krankenhäusern oder Altenheimen) praktisch vorgelebt werden.

Omar, ein Kurde aus dem Nahen Osten, erzählte über seinen Werdegang vom frommen Moslem zum Bibel lesenden Christen und den damit verbundenen Schwierigkeiten im familiären Umfeld. rei

