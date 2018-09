Niklashausen.Gleich mehrere Dutzend Frauen und Männer feierten am Sonntag in der evangelische Kirche in Niklashausen Jubelkonfirmation mit Abendmahl. Sie alle wurden vor 50, 60, 65, 70 oder gar 75 Jahren in Niklashausen oder Höhefeld konfirmiert. Der Gottesdienst mit Pfarrerin Heike Dinse hatte einen entsprechend würdigen und schönen Rahmen.

Der Festgottesdienst begann mit Glockengeläut, Orgelmusik und dem Einzug der goldenen Konfir-manden, die älteren Konfirmanden hatten bereits Platz genommen. Die Pfarrerin unterstrich, mit den Jubelkonfirmanden in der Mitte sei dies ein besonderer Gottesdienst, zugleich „ein Tag der Freude und des Dankes“.

Dinse betonte, „Gott ist auf dem Lebensweg immer dabei“, auch wenn der Mensch dies manchmal mehr, manchmal weniger spüre. Bei der Konfirmation sei versprochen worden, den Lebensweg mit Gott zu gehen. Dabei habe es manche Umwege gegeben, schöne und schwere Zeiten. Jeder habe Kirche anders erlebt, im Leben Erfahrungen gestalten, vermitteln, verantworten können.

In ihrer Predigt schaute die Pfarrerin zurück auf Lebenswege. Viele hätten in den zurückliegenden Jahrzehnten Wegbegleiter gehabt, von Jugend an. Auch dies sei ein Geschenk des Himmels. Manche seien selbst Wegbegleiter gewesen.

Bei manchen seien auch die Konfirmandensprüche Wegbegleiter gewesen, hätten bestätigt, Mut gemacht, nachgefragt, Positionen in Frage gestellt, zur Auseinandersetzung mit dem Gegenüber des Gotteswortes geführt oder dazu, mehr vom Leben, von den Menschen, von sich selbst zu verstehen.

Gottes Wort sei selbstbewusst, betonte die Pfarrerin, streite, fordere. Gottes Wort könne manchmal schwierig sein, ermögliche jedoch, daran nach ihnen zu wachsen, weise auf Gott selbst. Der Heilige Geist sei in Jesus Christus vorstellbar geworden, begleite, nicht einfach begreifbar. Viele hätten die Erfahrung der Nähe gemacht, der Heilige Geist fordere das Verstehen darüber, was auf der Welt geschehe. Dinse regte an, mit ihm weiterzugehen auf dem Weg des Lebens.

Die Pfarrerin verlas die jeweils gemeinsamen Konfirmandensprüche der kronjuwelenen, der gnadenen, der eisernen, der diamantenen sowie der goldenen Konfirmationsgruppe und beschloss mit: „Dein Wort war und ist mein Wegbegleiter. Danke, Herr. Amen.“

Dinse sagte, man denke an die Konfirmanden vor Jahrzehnten, und verlas die umfangreichen Listen. Sie benannte Daten und Pfarrer jeweils sowohl für Niklashausen wie auch für Höhefeld.

Die Jubelkonfirmanten wiederholten gemeinsam das Bekenntnis zum christlichen Glauben, so wie sie es einst bei ihrer eigenen Konfirmation getan hatten.

Die Pfarrerin ergänzte, bei der Konfirmation sei Gottes Segen zugesprochen worden, Gott habe bis zu diesem Tage begleitet, die Konfirmanden hätten Liebe erfahren und Liebe gegeben. Nun möge jeder in Stille zurückschauen auf das, was hinter einem liege, nachdenken darüber, was Gott für jeden einzelnen bedeute.

Später segnete die Pfarrerin die einzelnen Konfirmandengruppen, übergab die jeweiligen Urkunden. Es folgte die Feier des Heiligen Abendmahls, ein gemeinsames „Vater unser“ und ein abschließendes „Danke für das Fest“. Martina Deufel hatte die musikalische Gestaltung des Festgottesdienstes an der Orgel geleistet. Zur Mittagszeit trafen sich die einzelnen Gruppen zum gemeinsamen Essen inklusive regem Gedankenaustausch. hpw

