Große Freude bei Kindern

Anzeige

Für die Aktion wurden 30 000 Euro aus den Mitteln des PS-Zweckertrages verwendet. Der Vorstandsvorsitzende Peter Vogel, der in sportlichem Outfit erschienen war, um im Anschluss an den offiziellen Teil einige Bahnen zu schwimmen, wünschte den Gästen des Welzbachbades viel Vergnügen mit dem neuen Freizeitgerät, das von den Kindern bereits in Besitz genommen war, bevor er gemeinsam mit Bürgermeister Dürr, dem Vertreter des Schwimmbadfördervereins Welzbachtal, Philipp Bopp und Max Braun die Spielsaison am Kicker eröffnete. Das Eröffnungsmatch endete unentschieden. wbp

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.06.2018