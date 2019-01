Großer Zuspruch für neue Kinderfeuerwehr

Neubrunn.Der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Neubrunn, Stefan Müller, eröffnete die Jahreshauptversammlung.

Zu Beginn verlas Frank Bethäuser das Protokoll 2018. Kassenverwalter Norbert Schilling trug seinen Kassenbericht vor und nach dem Bericht der Revisoren erteilte die Versammlung dem Kassier und dem Vorstand einstimmig die Entlastung.

Besuch von Lehrgängen

Kommandant Holger Pfeuffer gab bekannt, dass 2018 insgesamt 32 Einsätze (sieben Brände, acht Verkehrsunfälle, sieben Ölspuren, drei Verkehrsabsicherungen, vier Sturmschäden und drei akute Wohnungsöffnungen) und zusätzlich neun weitere Verkehrsabsicherungen gefahren wurden.

Gemeindeübergreifend legte eine Gruppe die Leistungsprüfung „THL“ in unterschiedlichen Stufen ab und es wurden 21 Lehrgänge und Fortbildungen besucht. Für 2019 sind Teilnahmen zu Lehrgängen und Fortbildungen angemeldet und es findet auch eine Leistungsprüfung „Löschangriff“ zusammen mit Böttigheim statt.

Dirk Dengel gab für die First Responder bekannt, dass diese zu 63 HvO-Einsätzen alarmiert wurden. Die HvO wurde neben Neubrunn (42 Mal) auch in die Nachbargemeinden gerufen und war 107 Stunden im Einsatz.

Rege Beteiligung der Jugend

Dominik Schwarz berichtete, dass sich die Jugendfeuerwehrgruppe alle zwei Wochen zu den Übungen trifft und sich auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet.

Tatjana Franz gab bekannt, dass die neue Kinderfeuerwehr sehr gut angenommen wird und die 31 Kids im Alter von sechs bis elf Jahren eifrig dabei sind. Die beiden Gruppen üben einmal im Monat und werden damit Stück für Stück und kindgerecht an die Feuerwehr herangeführt.

Bei seinem Rückblick auf 2018 erinnerte Müller an den Preisschafkopf, der mit 28 Teilnehmern gut besucht war, an den Michaelismarkt sowie die Teilnahmen beim Vereinskegeln und Vereinsschießen. Am Samstag, 9. März, ist der Preisschafkopf, am Sonntag, 7. Juli, der Grillnachmittag und am Samstag, 19. Oktober, ein Ehrenabend. Außerdem findet ein Feuerwehrstammtisch im Schulungsraum statt. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 24. Januar, um 19.30 Uhr.

Beförderungen

Unter dem Tagesordnungspunkt Beförderungen wurden Bianca Lampert, Christian Blatz, Thomas Franke, Julian Hill, Tino Schramm, Lorenz Stieber, Sascha Hill und Marius Meckel zu Feuerwehrfrauen und -männern, Tatjana Franz und Dirk Dengel zur Oberfeuerwehrfrau bzw. -mann und Dominik Schwarz zum Löschmeister befördert.

Stefanie Menig und Norbert Schilling bekamen das Ärmelabzeichen für 20 Jahre aktiven Dienst, Gerd Kemmer und Heiko Menig das Ärmelabzeichen für 30 Jahre aktiven Dienst und Wolfgang Kemmer, Dieter Müller, Stefan Müller und Otto Schlagmüller das Ärmelabzeichen für 40 Jahre aktiven Dienst überreicht.

Kreisbrandinspektor Winfried Weidner lobte die gute Ausbildung der Wehr, die Inanspruchnahme der Lehrgänge, die Teilnahme an den Leistungsprüfungen, die gute Jugendarbeit und das große Engagement aller. Er freute sich darüber, dass die neue Kinderfeuerwehr solch einen großen Zuspruch findet und dass die Leistungsprüfung gemeinsam mit der Böttigheimer Wehr durchgeführt wurde.

Wichtiger Baustein

Bürgermeister Heiko Menig teilte mit, dass die Feuerwehr ein wichtiger Baustein in der Gemeinde ist. Die Ausrüstung wurde in 2018 durch die Anschaffung einer Rettungssäge und eines Wassersaugers ergänzt.

Derzeit werden die Handlampen und die B-Rohre nach und nach ausgetauscht. Zudem wurde das 32 Jahre alte Mehrzweckfahrzeug durch ein gebrauchtes neueres Mehrzweckfahrzeug ersetzt und es laufen Gespräche und Verhandlungen für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeuges HLF 20 für das bereits über 30 Jahre alte LF16. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass die Gemeinde jedes Jahr einen Führerschein für das große Fahrzeug finanziert und auch mit dem Ausbau des neuen Gerätehauses soll es zeitnah endlich weitergehen. ffw

