Haushalt 2018 wurde genehmigt

Anzeige

Werbach.Die Haushaltssatzung der Gemeinde Werbach für das laufende Jahr wurde vom kommunalen Rechnungsprüfungsamt für gesetzmäßig befunden. Das sei mit Schreiben vom 14. Februar vom Landratsamt bestätigt worden, teilte Bürgermeister Ottmar Dürr am Dienstag zu Beginn der Gemeinderatssitzung im Rathaus mit. Sowohl die geplante Kreditaufnahme für Investitionen als auch die Verpflichtungsermächtigungen seien kameral genehmigt worden.

Neukalkulation angemahnt

Allerdings habe das Landratsamt auch die ernst zunehmende Anmerkung an die Gemeinde Werbach mit auf den Weg gegeben, bei den Bestattungsgebühren eine Neukalkulation mit einem Kostendeckungsgrad von 80 Prozent anzustreben. Derzeit liege der Kostendeckungsgrad bei 51 Prozent. Sollte keine Anpassung erfolgen, könnte das ansonsten negative Auswirkungen auf mögliche Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock haben, erinnerte das Landratsamt.

Bürgerfragen

Einmal mehr brachte Gemeinderat Albrecht Rudolf am Ende der Sitzung das Thema Abgrenzung von Biotopflächen in die Diskussion ein. Der Schutz sollte alsbald errichtet werden, mahnte Rudolf an. Wie Bürgermeister Dürr erklärte, gebe es dazu am Mittwoch ein Gespräch mit dem Vermessungsbüro, um die entsprechenden Grenzpunkte festzustellen. Auf Nachfrage von Gemeinderat Klaus Seidenspinner zum Sachstand Gasanschluss sagte Dürr, dass Gespräche stattgefunden haben. Im Frühjahr wolle man mit dem Thema zum Punkt kommen. ber