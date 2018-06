Anzeige

Werbach.Zur Fortführung und Finanzierung der zum 31. Dezember 2017 noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen wurden entsprechende Haushaltsreste gebildet. Dem stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag im Werbacher Rathaus einhellig zu. Wie Kämmerer Bernhard Bach erläuterte, beläuft sich die Gesamtsumme bei den Einnahmen im Vermögenshaushalt auf 598 200 Euro und resultiere hauptsächlich aus den Kanal- und Ortsstraßenbauarbeiten in Niklashausen (Bild). Die Gesamtsumme der Ausgaben im Verwaltungshaushalt beträgt 48 215 Euro, im Vermögenshaushalt beläuft sich die Summe auf 2 029 069 Euro. Hier sind neben dem Ausbau der Ortsstraßen in Niklashausen der Anbau am Kindergarten Werbach oder die Generalsanierung der Wasserversorgung betroffen. Bild: Bernhard Müller