„Herolde“ holen den Sauerlandpokal

Anzeige

Neubrunn.Der Fanfarenzug Fränkische Herolde Neubrunn war beim Jubiläumsfest des Fanfarencorps Landsknechte Halver in Nordrheinwestfalen zu Gast. Im Rahmen dieses Musikfestes, bei dem über 2000 Spielleute aus ganz Deutschland angereist waren, wurde der zweite Sauerlandpokal für Fanfarenzüge ausgespielt. Schon vor dem Wertungsspiel durften alle Starter den 80 Zentimeter großen Siegerpokal bestaunen.

Die 40 Neubrunner „Herolde“ gingen gut vorbereitet als fünfte Teilnehmer an den Start, und man erhoffte sich bei diesem hochkarätigen Teilnehmerfeld eine Platzierung im vorderen Drittel. Man präsentierte das Konzertstück „Gruß von Bruce“ und die „Jubiläumsfanfare“. Die Neubrunner waren mit ihrer dargebotenen Leistung zufrieden.

Nach dem Wertungsspiel stand noch der große Festzug durch die Stadt Halver an. Anschließend saß man mit befreundeten Musikzügen in geselliger Runde zusammen. Die Anspannung wurde größer, als bei der Siegerehrung die einzelnen Platzierungen vorgelesen wurden. Als beim dritten Platz immer noch nicht der Name Neubrunn fiel, sondern der Kraichgau-Fanfarenzug Mühlhausen (Baden-Württemberg) genannt wurde, war die Freude schon groß.