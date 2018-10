Hochwertiger und anspruchsvoller Melodienreigen

Gamburg.Eine geistliche Abendmusik begeisterte am Samstag in der Pfarrkirche St. Martin in Gamburg eine dreistellige Zahl an Zuhörern. Der Kirchenchor St. Martin Gamburg und dessen Frauenchor, die Gruppe TonArt, der Männergesangverein Gamburg sowie Konzertorganist Christian Müller boten einzeln und in der Gesamtheit gleichermaßen hochwertige wie bewegende gut neunzig Minuten. Veranstalter war der Kirchenchor Gamburg.

Dankbarkeit besungen

Albin Behringer sagte bei der Begrüßung, dass das Konzert auch zu Ehren des langjährigen Weggefährten Hans Ullrich stattfinde, der den Chor seit 45 Jahren leite und „die Seele des Vereins“ sei. Dieser habe zudem den Ruf begründet, dass der Gamburger Kirchenchor einer der besten Kirchenchöre in der Umgebung sei. In dem Konzert, so Behringer, würde die Dankbarkeit besungen für die Fülle des Lebens.

Das Programm umfasste ein breites Spektrum beliebter und anspruchsvoller Chorliteratur. Den ersten gesanglichen Part übernahm der Kirchenchor Gamburg (Leitung Hans Ullrich) mit „Graduale Hymnus: Locus iste“ (Bruckner) und „Lobt Gott mit Schall“ (Schütz). Später war die Kunst der Frauen und Männer des Kirchenchores zu hören bei „Möge Gott dich begleiten“ (Degott), „Verleih uns Frieden“ und „Jauchzet dem Herrn“ (jeweils Mendelssohn-Bartholdy), „Abendfrieden“ (Schubert) sowie gegen Ende des Konzerts bei „Salve regina mater misericordiae“ (Sasnauskas).

Eine andere Art der Meisterschaft zeigte Konzertorganist Christian Müller, ein Sohn der Gemeinde Gamburg und stellvertretender Dom-Musikdirektor am Hohen Dom zu Passau. Er gewann die Besucher mit Allein Gott in der Höh’ sei Ehr“ (Bach) in einer Choralbearbeitung für Orgel aus den Leipziger Chorälen ebenso wie mit „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ (Bach) in einer Choralbearbeitung für Orgel aus den Schübler Chorälen, „Nun danket alle Gott“ (Elert), einem Festmarsch für Orgel, sowie Orgelimprovisationen zu „Ave Maria zart“.

Aus der Tiefe des Herzens

Als nicht weniger beeindruckend erwiesen sich die dargebotenen Lieder des ehemaligen Jugendchors TonArt (Leitung Freia Behringer-Hoffmann). What a wonderful World“ (Weiss), „Hallelujah“ (Cohen) und „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ (Bach) ließen die Eindringlichkeit ausgewogenen Gesangs erleben und in sich aufnehmen.

Pfarrer Hermann Konrad stellte heraus, geistliche Abendmusik führe zusammen, sie komme aus der Tiefe des Herzens und dringe in die Tiefe des Herzens ein. Geistliche Musik habe einen eigenen Akzent, wecke Erwartungen. Die Aufführungen seien bewusst in der Kirche, wo von der Gegenwart Gottes auszugehen ist. In einem Gotteshaus spreche Gott durch das Wort Gottes zu den Menschen, diese zu ihm durch das Gebet.

Der Melodienreigen sei eröffnet worden, so der Pfarrer, mit „Hier ist der Ort, der von Gott geschaffen ist“. Geistliche Musik wolle nicht Wissen vermitteln, sie wolle die Augen öffnen für Anderes, für eine größere, vollkommen herrliche Welt. Geistliche Musik schaffe die Verbindung von Himmel und Erde, ihr anbetender Charakter sei förmlich herauszuhören. Der Männergesangverein 1876 Gamburg (Leitung Freia Behringer-Hoffmann) überzeugte mit „Requiem aeternam“ (Maier), „Herr deine Güte reicht so weit“ (Fischer) und „Sanctus“ (Silcher). Der Frauenchor des Kirchenchores Gamburg (Leitung Hans Ullrich) fügte sich in die Reihe sehr guter Beiträge mit „Hebe deine Augen auf zu den Bergen“ (Mendelssohn-Bartholdy), „Die Nacht“ (Schubert) und „Abend-ruhe“ (Mozart) ebenbürtig ein.

Hans Ullrich gewürdigt

Ute Behringer, Vorsitzende des Gamburger Kirchenchores, hob bei ihren Dankesworten das bereits 45 Jahre dauernde Wirken von Hans Ullrich heraus. Die geistliche Abendmusik sei quasi auch ein Dankkonzert für dessen langjährige Tätigkeit. Weil die Nachfolge noch nicht geklärt sei, leite Ullrich die Chöre einfach weiter. Die Vorsitzende dankte für die Arbeit und Mühe Ullrichs, die vielen schönen Stunden und ebenso schönen Konzerte. Es folgte sehr großer Applaus für Hans Ullrich.

Als wahre Demonstration gemeinsamen Singens erwies sich der machtvolle Abschluss des Konzerts. Alle ausführenden Chöre vereinten sich zu einem mächtigen Klangkörper unter der Leitung von Ullrich, der Organist begleitete am Keyboard, und man sang der Tageszeit folgend „Der Mond ist aufgegangen“ (Reger). Schließlich stimmten alle Anwesenden mit ein.

Der Applaus nach einem in allen Belangen harmonischen Konzert, auf Wunsch des Veranstalters und mit Blick auf die Örtlichkeit bis zum Schluss angehäuft, fiel sehr kräftig aus. Die Spenden aus Reihen der Besucher werden zur Deckung der Unkosten und zur Renovierung der Pfarrkirche genutzt. hpw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018