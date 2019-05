Gamburg.Die Zeit der Ritter ist längst vorbei. Und dennoch sind die lange in Vergessenheit geratenen historischen Fechtkünste sowie das Bogenschießen mit dem für die Jagd verwendeten Bogen heute ein faszinierender Sport und eine gesunde Freizeitbeschäftigung für jede Altersgruppe.

Am Samstag, 25. Mai, und Sonntag, 26. Mai, ist die Gamburg ob der Tauber daher der passende Ort für ein spannendes Erlebniswochenende mit Tageskursen in Schwertkampf und Schützensport.

Am Samstag können sich Interessierte im Historischen Fechten versuchen. Im Gegensatz zu dem, was Filme und Fernsehserien vermitteln, bestand diese Kunst nicht aus bloßem Draufhauen und Zustechen, betonen die Verantwortlichen. Zahlreiche Fechtbücher beschreiben vielmehr eine Vielzahl komplexer Kampftechniken und stellen diese oft auch bildlich dar.

Grundlagen

In diesem eintägigen Einführungskurs werden vor der eindrucksvollen Kulisse der Gamburg in entspannter Atmosphäre die Grundlagen des Historischen Fechtens mit dem „Langen Schwert“ nach der „Deutschen Schule“ in der Tradition des fränkischen Meisters Johannes Liechtenauers professionell vermittelt. So lernen Teilnehmer ab 16 Jahren Grundbegriffe, Ausgangsstellungen und Bewegungsabläufe des Historischen Fechtens.

Am Sonntag findet dann ein Kurs für intuitives Bogenschießen statt. „Intuitiv“ bedeutet in diesem Fall, dass keine Visiere oder anderen technischen Hilfsmittel eingesetzt werden.

Vielmehr kommen einfache, traditionelle Langbögen und Holzpfeile zum Einsatz, wie sie in Europa seit Jahrtausenden verwendet wurden. Das Zielen erfolgt unbewusst, der Schuss löst sich im Wechselspiel von An- und Entspannung.

So werden in diesem Tageskurs gesunde Haltung, korrekter Auszug und sauberes Lösen des Pfeils sowie weitere Grundlagen des Umgangs mit Pfeil und Bogen professionell gelehrt. Teilnehmer ab 14 Jahren er-zielen sicher erste Erfolgserlebnisse.

Der Kursleiter und Historiker Jan H. Sachers beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit historischen Fechtbüchern und ihrer praktischen Umsetzung.

Er ist Mitglied im Verein Historisches Fechten Würzburg e.V und Übersetzer des Lehrbuchs „Modernes Training mit dem Langen Schwert“ von C. H. Tobler. Außerdem verfügt er über langjährige Erfahrungen als traditioneller Bogenschütze. Er hat zahlreiche Artikel über die Geschichte von Pfeil und Bogen verfasst.

Als deutscher Repräsentant der internationalen Society of Archer-Antiquaries studiert er die Traditionen des Bogenschießens in aller Welt und nimmt an Konferenzen sowie Wettkämpfen im In- und Ausland teil.

Teil des Jubiläumsprogramms

Die Kurse sind offizieller Teil des Jubiläumsprogramms 2019 zu „800 Jahren Barbarossa-Fresken“ auf der Gamburg. Sie finden am 25. und 26. Mai statt, dauern jeweils von 11 bis 18 Uhr und können einzeln oder zusammen gebucht werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019