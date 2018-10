In Niklashausen einiges geboten

Niklashausen.Die Senioren aus Dertingen, Kembach, Dietenhan, Höhefeld und Niklashausen treffen sich einmal jährlich zum gemütlichen Beisammensein – und zwar abwechselnd in einem der Dörfer. So war Niklashausen nun der Gastgeber und die Pfeiferhalle war mit über 120 Senioren sehr gut gefüllt. Die Leiterin des Seniorenkreises Niklashausen, Gerda Künzig, begrüßte erstmals auch Bürgermeister Wolfgang Stein aus Wertheim und seinen Kollegen Ottmar Dürr aus Werbach. Nach deren Grußworten hielt Pfarrerin Heike Dinse eine Andacht, Herbert Scheurich und Helmut Heunisch erfreuten mit einigen Musikstücken auf der Trompete. Der Nachmittag stand unter dem Motto „Die Kartoffel“ – und so brachten lustige Sketche von Gabi Hess und Irmgard Wagner die Gäste zum Lachen. Lied- und Gedichtvorträge bereicherten die Veranstaltung zudem. Die Bewirtung hatten die Frauen des Frauenkreises Niklashausen-Höhefeld übernommen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018