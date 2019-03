Insgesamt ein ausreichendes Angebot

An den drei Kindertagesstätten in der Gesamtgemeinde Werbach gibt es bei der Kinderbetreuung nach Aussage der Verwaltung ein bedarfsgerechtes Angebot.

Werbach. Der Kindergartenbedarfsplanung zum Stichtag 31. Dezember 2018 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag im Werbacher Rathaus einhellig zugestimmt. Verwaltungsmitarbeiter Bernhard Bach hatte zuvor die Sachlage erläutert und dabei zusammenfassend festgestellt, dass das Angebot bedarfsgerecht und ausreichend sei. „Alle Wünsche können wir aber nicht erfüllen“, so Bach.

Die Nachfrage nach längeren und flexibleren Betreuungszeiten steige jedoch von Jahr zu Jahr. Hier gelte es für die Zukunft, sowohl die räumlichen als auch die personellen Voraussetzungen zu schaffen, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Bach betonte aber, dass hierfür hohe finanzielle Aufwendungen nötig seien. Das gehe nicht ohne ausreichende Unterstützung vonseiten des Bundes und Landes.

Für 63 Kinder vom vollendeten ersten bis zum dritten Lebensjahr stelle die Gemeinde 32 Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten in Werbach, Wenkheim und Niklashausen zur Verfügung.

Wie Bernhard Bach sagte, beanspruchen nicht alle Kinder einen Betreuungsplatz. Die Vorlaufzeit für eine bedarfsgerechte Planung sei hier sehr kurz. Deshalb könne es zeitweise zu geringen Wartezeiten führen.

Die beiden Krippengruppen im Kinderhaus in Werbach seien bei einer durchschnittlichen Öffnungszeit von täglich sieben Stunden weitestgehend ausgelastet. In Absprache mit dem kirchlichen Träger des Kindergartens werde deshalb eine Gruppe für die Betreuung der über dreijährigen Kinder auch als Altersmischgruppe für die Aufnahme von Kindern ab zwei Jahren umgestellt.

Sehr gut angenommen werde auch die Krippengruppe im Kindergarten in Niklashausen. Das Angebot sei im Hinblick auf die Anzahl der Betreuungsplätze derzeit ausreichend, stellte Bernhard Bach fest. Es werde eine Betreuungszeit von bis zu 6,5 Stunden täglich angeboten. Im Kindergarten Wenkheim werde eine Kindergartengruppe als Altersmischgruppe geführt, sodass es auch hier einige Betreuungsplätze für Kinder ab zwei Jahren gebe.

Für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt stelle die Gemeinde Werbach für 93 Kinder 121 Betreuungsplätze in den drei Kindertagesstätten zur Verfügung. Die Betreuungsplätze seien somit mehr als ausreichend. Im Kindergarten Werbach werden in drei Gruppen in verschiedenen Formen Betreuungszeiten bis zu 45 Stunden pro Woche angeboten. Erweitert werde dies noch durch das Angebot eines warmen Mittagessens. Die Auslastung sei hier sehr gut.

Im Kindergarten Niklashausen werden in einer Gruppe verlängerte Öffnungszeiten angeboten von durchschnittlich 6,5 Stunden täglich. In der Bedarfsumfrage wurde von einzelnen Eltern eine längere Betreuungszeit von mehr als sieben Stunden gewünscht. Dies könne man aber aus räumlichen Gründen in Niklashausen nicht leisten. Die strengen gesetzlichen Vorgaben für eine solche Ganztagesgruppe seien mit dem vorhandenen Gebäude nicht in Einklang zu bringen. Hier müssten die Eltern auf das Angebot in Werbach zurückgreifen. Mit Blick auf das Kindergartenjahr 2019/20 sei nach den derzeitigen Anmeldungen eine Wiedereröffnung der Kleingruppe für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt zum Ende des Kindergartenjahres geplant.

Im Kindergarten Wenkheim gebe es eine Altersmischgruppe für Zweijährige bis zum Schuleintritt mit einer Betreuungszeit von durchschnittlich bis zu 6,2 Stunden täglich . Die 2017 zusätzlich eingerichtete Kleingruppe wurde zum Ende des Kindergartenjahrs 2017/18 wegen geringer Nachfrage wieder geschlossen. Die Zahl der Betreuungsplätze sei ausreichend, so Bach.

Die Betreuungsmöglichkeiten im Rahmen der Verlässlichen Grundschule am Vormittag und die Nachmittagsbetreuung bis 15.45 Uhr an der Grundschule wurde gut angenommen.

Bürgermeister Ottmar Dürr sagte, man habe insgesamt ein sehr ordentliches Angebot. Das Gros der Eltern sei mit den Betreuungsmöglichkeiten in der Gemeinde Werbach zufrieden.

Gemeinderat Albrecht Rudolf lobte die vorbildliche Arbeit Bachs im Hinblick auf die Kindergartenbedarfsplanung, das sei „kein einfaches Geschäft“, alle Beteiligten unter einen Hut zu bekommen. Insgesamt gebe die Gemeinde viel Geld für Kinderbetreuung aus, aber das tue man auch gerne.

Gleichwohl sei es nicht möglich, in jeder Ortschaft ein Maximalangebot zur Verfügung zu stellen. Eventuell sollte man auch die Zusammenarbeit mit privaten Trägern prüfen, um Spitzenwerte abfangen zu können.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019