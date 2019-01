Investitionen in die Zukunft

Neubrunn.Zum Neujahrsempfang lud Bürgermeister Heiko Menig in den Pfarrsaal ein. Bei seiner Ansprache sagte der Bürgermeister, dass dieser Empfang eine wunderbare Gelegenheit zur Rückschau und zum Ausblick, zur persönlichen Begegnung und zum zwanglosen Gespräch sei.

Bei seinem Rückblick auf das vergangene Jahr teilte Menig mit, dass die Gemeinde schon seit Jahren in die Infrastruktur und die Zukunftssicherung investiert. So wurde die Erweiterung des Kindergartens Neubrunn mit der Schaffung einer weiteren Krippengruppe abgeschlossen.

Weitere Baugebiete

In Böttigheim konnten die Spielplätze am Kleinhirschberg und im Kindergarten fertiggestellt werden und mit dem Austausch der Möblierung im Kindergarten Böttigheim wurde begonnen. Außerdem wurde mit der Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Baugebiet „Kirchenberg“ begonnen und der Bebauungsplan „Schlossberg“ aufgehoben, damit es leichter möglich ist, nach den heutigen Wünschen zu bauen. Auch wurde der Einsatz eines Bürgerbusses auf den Weg gebracht und es haben sich 15 ehrenamtliche Helfer bereit erklärt, den Fahrdienst zu übernehmen.

Die Verkehrsüberwachung in Neubrunn und Böttigheim wurde begonnen. Für die Sanierung der Frankenlandhalle in Böttigheim ging eine ELER-Förderzusage über 762 000 Euro ein.

Auch für 2019 wird der Erhalt der Infrastruktureinrichtungen ein Schwerpunkt bleiben. So sollen die ersten Flächen in den geplanten Baugebieten erschlossen und der Bau eines Regenüberlaufbeckens im Grundweg realisiert werden. Ebenso soll es auch beim Ausbau des neuen Feuerwehrgerätehauses weiter gehen und es ist eine Ausschreibung für ein neues Löschfahrzeug geplant. Auch soll die Attraktivität des Freibades durch eine Breitwasserrutsche gesteigert werden, die durch eine großzügige zweckgebundene Unterstützung finanziert wird.

Menig dankte den Blutspendern, die in vorbildlicher und sehr persönlicher Weise mitgeholfen haben, Gesundheit und Leben der Mitmenschen zu schützen.

Anschließend beglückwünschte der Bürgermeister Mitbürger die 2018 hervorragenden Leistungen erbracht haben. So gratulierte er dem Fanfarenzug „Fränkische Herolde Neubrunn“, der den Sauerlandpokal der Naturtonfanfarenzüge gewann. Auch in sportlicher Hinsicht wurden Erfolge erzielt. Bei den Tennisspielern vom TC wurde Antonia Feierstein in der Altersklasse U14 Kreismeisterin und Helmut Martin belegte beim LK-Race in Sachsen den ersten Platz. Die Mannschaft Herren 30 schaffte die Meisterschaft und stieg in die Bezirksliga auf. Vom Dart Club „Triple One Neubrunn“ sicherte sich die vierte Mannschaft die Meisterschaft und stieg in die A-Liga auf. Zwei Sportpistolenmannschaften waren erfolgreich, ebenso eine Mannschaft im Blasrohrschießen.

Beim Königsschießen des Schützengaus Mittelmain wurde Bernhard Meckel Gauschützenkönig. Bei den Gau-Meisterschaften wurden Einzelgaumeister: Birgit Steinruck, Milena Weigand, Marius Lurz, Klaus Dengel und Martin Stieber. Zweifacher Gaumeister wurde Gerhard Kautzmann. Udo Kenklies wurde zweifacher Gaumeister und belegte bei der Bezirksmeisterschaft mit der Perkussionspistole den zweiten Platz. Susanne Klopf wurde zweifache Gaumeisterin und belegte bei den Bezirksmeisterschaften mit der Luftpistole den zweiten Platz. Sina Fiederling wurde zweifache Gaumeisterin und belegte bei den Bezirksmeisterschaften mit der Luftpistole in der Juniorenklasse den zweiten Platz. Dreifache Gaumeisterin und einen dritten Platz bei den Bezirksmeisterschaften erreichte Milena Müller. Vierfacher Gaumeister wurde Heinz Kautzmann.

Erfolgreiche Schützen

Walter Lehrieder wurde fünffacher Gaumeister und unterfränkischer Meister bei den Bezirksmeisterschaften mit dem Luftgewehr. Wolfgang Meckel erzielte gleich zwölf Gaumeistertitel. Mit dem Kleinkalibergewehr 50 m Diopter und 50 Zielfernrohr, dem Kleinkalibergewehr 100 m und der Armbrust erreichte er jeweils den Sieg bei den Bezirksmeisterschaften und ist somit vierfacher unterfränkischer Meister. Bei den Bayerischen Meisterschaften erreichte er mit dem Kleinkalibergewehr den dritten Platz und wurde mit der Armbrust bayerischer Vizemeister.

Engagement gelobt

Bürgermeister Heiko Menig dankte allen, die sich für ihre Mitmenschen und für die Gemeinde einsetzen. Seinen Dank richtete er auch an das Helfernetzwerk „Zeit für andere“. Junge und junggebliebene Bürgerinnen und Bürger haben sich bereit erklärt, Dinge in die Hand zu nehmen, die der Einzelne, die Gemeinschaft oder auch die Gemeinde nicht stemmen kann – sei es körperlich, zeitlich oder eben auch aus finanziellen Gründen. So brachte die Gruppe rund 1234 Stunden für die Allgemeinheit auf. Seit Beginn im Jahr 2015 wurden 4302 Stunden ehrenamtlich geleistet. Sie haben im Schlossgarten, im Schwimmbad, an den Grünanlagen, an der Turnhalle Hand angelegt und andere beim Heckenschneiden und Schneeräumen unterstützt. Menig dankte auch den vielen stillen Helferinnen und Helfern, die für ein schönes und liebenswertes Gemeindebild sorgen.

„Für die Zukunft hoffte ich, dass Engagement und Zusammenhalt der Bürger erhalten bleiben und sie die Gemeinde menschlich und erfolgreich machen“, so Menig ank

