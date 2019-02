Jahresprogramm bietet viele Events

Die Tage werden länger und wärmer und auch die ehemalige Synagoge in Wenkheim erwacht aus dem Winterschlaf.

Wenkheim. Mit neuen Fenstern und mit neuem Programm geht’s ins neue Jahr. Auch heuer präsentiert der Förderverein „die schul. – Gedenkstätte Synagoge Wenkheim“ wieder ein buntes Programm aus Vorträgen, Filmen, Konzerten und Diskussionen.

In der Reihe „SYNkopen – Klänge im Betsaal“ kommen diesmal zwei Duos in den Betsaal der Synagoge: Am 7. April das in der Umgebung mehrfach erfolgreich aufgetretene Duo Burstein/Legnani mit Welt-Musik für Cello und Gitarre, die betört und die Grenzen zwischen abendländischer, orientalischer, asiatischer und jüdischer Kultur fließen lässt. Im November hält das Duo „Café Sehnsucht“ die Erinnerung an verfolgte jüdische Künstler aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wach.

Die Gesprächsreihe „SYNaloge – Themen im Betsaal“ greift den Faden der Autorenlesungen wieder auf: Am 17. Mai kommt der erfolgreiche Buch- und Drehbuchautor Michel Bergmann nach Wenkheim und liest aus seinen immer wieder jüdische Themen aufgreifenden Werken. Schwerpunkt wird die literarische Spurensuche „Weinhebers Koffer“ sein. Über die Sommerferien wird der Betsaal der ehemaligen Synagoge zum Ausstellungsraum: die als Ergebnis einer Schüler-Seminar-Arbeit entstandene Ausstellung „Vergissmeinnicht“ beleuchtet exemplarisch das Schicksal von jüdischen Kindern, die den Holocaust erlitten und zum Teil nicht überlebt haben.

Die Reihe zu den Festen im jüdischen Jahreskreis, wird heuer im September mit dem Thema „Sukkot – Laubhüttenfest“ fortgesetzt. Auch die evangelische Erwachsenenbildung ist wieder bei uns mit „Talk in der schul.“ Zu Gast – diesmal Anfang April mit dem Thema „Heimat – (d)ein Sehnsuchtsort“.

„Filme im Betsaal“

Das Jahr beginnt jedoch mit einer Filmvorführung im Rahmen der Reihe „SYNema – Filme im Betsaal“. Bereits am 18. März wird die in Stop-Motion-Technik gedrehte Geschichte einer skurrilen Brieffreundschaft erzählt: Ein einsames australisches Mädchen und ein kauziger NewYorker Jude finden zu einer tiefschürfenden Brieffreundschaft zusammen. Kein Thema wird ausgeklammert, die beiden gehen den Dingen und einander auf den Grund. Die Filmkritik urteilte: „Ein absolutes Meisterwerk. Gefühlvoll, traurig, lustig, mitreißend. Eine Achterbahn der Gefühle.“ Wie alle Filmvorführungen, beginnt auch diese am Montagabend um 19.30 Uhr acht, der Eintritt ist wie immer frei.

Als zweites Film-Highlight zeigt der Förderverein auf wiederholten Wunsch einen Klassiker von Ernst Lubitsch, in dem eine Truppe jüdischer Shakespeare-Schauspieler im Warschau von 1939 um ihr Leben spielt. Ein ganz besonderes Schmankerl ist der Kurzfilmabend Mitte Juli: „Von Angesicht zu Angesicht“ wird das Wesentliche menschlichen Miteinanders beleuchtet.

Das Filmjahr schließt Ende September ab mit der Literaturverfilmung von Thomas Meyers Roman um Motti W. und seine jiddische Mamme, aus dem er im letzten Jahr so bravourös und unterhaltsam vorgetragen hat.

Daneben ist die Synagoge für Führungen geöffnet, entweder nach Vereinbarung oder aber im Rahmen unserer regelmäßigen Zeiten samstags und sonntags von 14.30 bis 16.30 Uhr, diese beginnen erstmals am 1. Mai und enden am 20. Oktober.

Für weitere Informationen gibt es die Homepage „www.synagoge-wenkheim.de“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019