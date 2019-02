Jetzt kann es bald losgehen

Werbach.Die Bauwilligen in Wenkheim dürfen sich freuen, denn mit dem neuen Baugebiet „Innere Aub“ oberhalb des Fasanenwegs kann nun bald begonnen werden. In der Sitzung des Werbacher Gemeinderats am Dienstag im Rathaus wurde einstimmig (bei Befangenheit von Michael Zwingmann) der Auftrag zur Erschließung der neun neuen Bauflächen vergeben. Ebenso einhellig vergab der Gemeinderat die Arbeiten für die Sanierung der Fahrbahn sowie für den Austausch der Kanäle für die Abwasserentsorgung und Wasserversorgung im Bereich Aubweg. Der Zuschlag ging an den günstigsten Bieter, die Firma Boller Bau aus Distelhausen, mit einem Gesamt-Auftragsvolumen von 1 255 450 Euro.

Mit Volldampf beginnen

Die Mittel für beide Maßnahmen sind im Haushalt 2019 vorgesehen, wie Bürgermeister Ottmar Dürr erklärte. Mit dem zuständigen Ingenieurbüro sei das Angebot im Vorfeld der Vergabe besprochen worden. Sehr erfreulich sei, dass man mit dem Angebot unter den kalkulierten Beträgen liege.

„Wir wollen sobald wie möglich und mit Volldampf beginnen“, betonte der Bürgermeister. Für die Anlieger werde man im Vorfeld eine Informationsveranstaltung anbieten, um ihnen über die anstehenden Arbeiten zu berichten.

Es freue ihn sehr, dass Wenkheim nach fast zwei Jahrzehnten endlich ein neues Baugebiet erhalte, unterstrich Ortsvorsteher Emil Baunach. In diesem Zusammenhang dankte Baunach dem Gemeinderat, der Verwaltung und allen Beteiligten, dass das Baugebiet jetzt Realität werde.

Er sei froh, dass man die Aufträge nun vergeben könne und das Angebot unter den kalkulierten Kosten liege, erklärte Gemeinderat Philipp Bopp.

Das Baugebiet sei ein wichtiges Thema für Wenkheim, denn damit könnten sich künftig junge Familien in der Ortschaft ansiedeln, dankte auch Bopp den Gremien dafür, dass das Vorhaben nun bald umgesetzt werden könne.

