Kaleidoskop der Kirchengemeinde

Zum Jubiläum „500 Jahre Evangelische Kirche Niklashausen 1519 – 2019“ bringt ein engagiertes Frauen-Team eine lesens- und sehenswerte Festschrift heraus.

Niklashausen. „500 Jahre Evangelische Kirche Niklashausen 1519 – 2019“: Unter diesem Motto feiert die Evangelische Kirchengemeinde am 29. und 30. Juni das besondere Jubiläum zur Grundsteinlegung des altehrwürdigen Gotteshauses mit einem besonderen Festprogramm. Doch nicht nur das: An diesem Festwochenende wird auch eine kleine, aber feine Festschrift unter dem gleichen Titel erscheinen. 52 Seiten umfasst die abwechslungsreiche und lesenswerte Broschüre im DinA 5-Format, die voller Fakten ist, Anekdoten und viele hochwertige Bilder beinhaltet und zudem mit ein paar Überraschungen aufwartet. Die aber sollen noch nicht verraten werden, wie eine der Initiatorinnen, Marlise Düx, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten erklärte.

Am Mittwoch traf sich ein Teil des Festschrift-Teams mit Brigitte Dix, Gertrud Rudolph und Ursula Brümmer, stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats, bei Marlise Düx, sozusagen zur Schlussredaktion, bevor die Broschüre dann in einer Auflage von 500 Stück endlich bei der Gemeindebrief Druckerei in Groß Oesingen in Druck gehen kann.

Mit zum Team gehörte auch Kirchenführerin Elise Oberdorf, die aber leider gerade in dieser Woche gestorben ist, bedauert das Team zutiefst. In der letzten Sitzung vor vier Wochen sei sie noch voller Elan dabei gewesen.

Viel zu verdanken habe man bei der Erstellung der Festschrift – gerade im Hinblick auf die historischen Fakten – Professor Dr. Klaus Arnold und Claudia Wieland, Mitarbeiterin im Staatsarchiv Bronnbach, sowie Adolf Diehm, „der hochwertige Bilder beigesteuert hat“, betont Marlise Düx.

Geboren wurde die Idee, eine Festschrift herauszugeben, im Kreis der jetzt hauptsächlichen Akteurinnen. Im September 2018 habe man sich das erste Mal getroffen und sich auf die nicht immer einfache Spurensuche gemacht, wie die vier engagierten Frauen betonen.

Wie viel Zeit sie investiert haben, um das Werk zu erstellen, „das wissen wir nicht genau, aber es waren sicherlich zig-Stunden“, sind sich Brigitte Dix und Marlise Düx einig. „Neben den direkten Treffen haben wir uns ganz oft über E-Mails und Telefon ausgetauscht. Und immer wieder kamen neue Gedanken und Ideen oder auch Informationen dazu, die man in der Broschüre unterbekommen wollte“, blickt das Team zurück. Besonders die Bildersuche war nicht einfach, vor allem was den Teil „Lebendige Kirche“ anbelangt, in dem Ereignisse aus der jüngeren Geschichte der Kirchengemeinde Eingang in die Broschüre gefunden haben. Leider seien viele Fotos verschollen oder von den Privatpersonen weggeworfen worden.

„Dennoch haben wir viele Alben gewälzt, aber oftmals konnten wir die Bilder wegen der mangelnden Qualität nicht verwenden. Das war eine mühsame und aufwendige Kleinsuche“, so Marlise Düx. Nützlich war in diesem Zusammenhang auch der Fundus an Unterlagen und Zeitungsausschnitten, den Marlise Düx aus ihrer Zeit als Ortsvorsteherin besitzt.

Doch was das Team letztlich an Bildmaterial zusammengestellt hat, das kann sich im wahrsten Wortsinn sehen lassen. Bei den Lesern werden sicherlich viele Ahh und Ohh zu vernehmen sein, wenn sie sich die alten Fotografien anschauen und Erinnerungen wach werden. Äußerst abwechslungsreich und optisch gut gestaltet sind zahlreiche Bilder von Konfimationen, vom Senioren- oder Frauenkreis und von kirchlichen Festen und Veranstaltungen in der Broschüre von Brigitte Dix angeordnet, die für das Layout verantwortlich zeichnet und auch den Gemeindebrief gestaltet.

Eine wichtige Grundlage für den geschichtlichen Teil der Festschrift, in dem unter anderem Dorfgeschichte, Chronik, Kirche, Kanzel, Orgel, Glocken und Glockenturm beleuchtet werden, bot zum einen die Habilitationsarbeit von Professor Dr. Klaus Arnold mit dem Titel Niklashausen 1476“, Quellen und Untersuchung zur sozialgeschichtlichen Bewegung des Hans Behem und zur Agrarstruktur eines spätmittelalterlichen Dorfes. Ebenso hilfreich waren die alten Unterlagen von Heimatdichter Franz Flegler, veröffentlicht 1988 unter dem Titel „Die Wahrheit wird Pfeifer-Hans verklären“. Und auch der Kalender „Niklashausen in Wort und Bild“, herausgegeben vor 20 Jahren, um die Renovierung der Kirche zu unterstützen, bot wichtige Fakten zur Geschichte, ebenso wie die Recherche bei Archiven über das Internet.

Viele haben zusammengearbeitet

Einen ganz wichtigen Beitrag leistete Claudia Wieland, die mit großem Engagement bei der Festschrift mitgearbeitet habe, wie das Team betont. Und so wundert es nicht, das auch „einige historische Leckerli und Anekdoten herausgefunden wurden“, macht Marlise Düx schon jetzt neugierig auf die Broschüre.

Ergänzt wird die Festschrift zu Beginn von Grußworten, verfasst von Pfarrerin Heike Dinse, Ursula Brümmer, stellvertretende Kirchengemeinderatsvorsitzende, Dekan Hayo Büsing und Professor Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh, Landesbischof der Evangelischen Kirche Badens.

Das Team hat jede Menge Zeit und viel Herzblut in das Projekt investiert, bei dem viele Fragen besprochen und organisatorische Dinge aufeinander abgestimmt werden mussten. Jetzt, in der Schlussredaktion, geht es darum, noch ein paar kleine Fehler, die beim Korrekturlesen gefunden wurden, auszubesseren, an kleinen Details zu feilen und letzten Feinschliff zu verpassen.

„Es war viel Arbeit, aber es hat auch jede Menge Spaß gemacht“, ist sich das Quartett einig. „Jetzt wird nichts mehr geändert, denn irgendwann muss man einen Schlusspunkt setzen. Wir sind froh, dass wir es nun geschafft haben. Letztlich war es eine Kombinationsarbeit, und es hat alles ganz gut funktioniert.“ – Ganz nach dem Motto „Was lange währt, wird endlich gut“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019