Karl Eckert ist seit 65 Jahren im Verein

Anzeige

Im Anschluss erfolgte der Kassenbericht von Patrick Schwägerl, der erfreulicherweise, dank der vielen Spenden, mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wurde. Die Kassenprüfer Markus Metz und Rudolf Fiederlein bescheinigten dem Kassenwart eine einwandfreie Arbeit, so wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.

Nachfolgend nahm der Vorsitzende eine Ehrung vor. Das passive Mitglied und langjährige Vorstandsmitglied Karl Eckert wurde für 65 Jahre im Männergesangverein Gamburg mit entsprechender Urkunde und einem Präsent ausgezeichnet.

Nach einem weiteren Liedvortrag richtete Pfarrer Konrad einige Grußworte an die Versammlung, bedankte sich bei den Sängern für die Mitwirkung bei kirchlichen Anlässen und für die gute Zusammenarbeit.

Zur Jahresvorschau gab nun der Vorsitzende noch die Auftritte und Einsätze für das laufende Jahr bekannt, und zwar die Mitgestaltung einer goldenen Hochzeit eines Ehrenmitgliedes in der Kirche, die Bewirtung der Fuldaer Fußwallfahrer, einen Auftritt beim Kindergartensommerfest, ein Sommerfest mit Johannisfeuer des eigenen Vereins sowie das Singen an Allerheiligen auf dem Friedhof, der Besuch eines Liederabends und die Jahresabschlussfeier der aktiven Sänger. Außerdem findet am 26. Oktober die Jahresversammlung der Sängergruppe 4 im Pfarrheim in Gamburg statt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.03.2018