Keine Konflikte mit künftigen Planungen

Für Sanierung und Umbau des Schulgebäudes in Werbach zum Bildungscampus erhält die Gemeinde Werbach einen Zuschuss des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 550 000 Euro, wie Bürgermeister Ottmar Dürr in der Sitzung des Gemeinderats mitteilte. Der Bescheid liege zwar noch nicht offiziell vor, doch man freue sich sehr über diese nötige Investitionsspritze für das Millionenprojekt.

Dem Neubau eines Mannschaftsheims mit Garage in Wenkheim stimmte der Gemeinderat bei zwei Enthaltungen zu. Auch wenn der Bau etwas größer ausfalle als die genehmigungsfreie Kubatur würden doch alle Grenzabstände eingehalten, so Bauamtsleiter Oliver Schramm.

Das gemeindliche Einvernehmen erteilte der Gemeinderat für das Erstellen eines Holzbauhauses mit Pultdach als Musterhaus in Gamburg im Gewerbegebiet. Zwar sei privates Wohnen im Gewerbegebiet nicht zulässig, doch links und rechts bestehe Wohnbebauung, erklärte etwa Albrecht Rudolf. Zudem sei das das Haus eine optische Aufwertung in diesem Bereich, so Birgit Hörner. Das Sagen zum geplanten Bau hat nun das Kreisbauamt.

Vor der Ausbreitung des gefährlichen und giftigen (leberschädigend) Jakobskreuzkrauts warnte Petra Hiller, stellvertretende Ortsvorsteherin von Brunntal. Die Pflanze komme unter anderem auf ungepflegten Flächen vor und verbreite sich ähnlich wie der Löwenzahn. Zur Beseitigung der Pflanzen sollten die Flächenbesitzer Handschuhe verwenden und das Jakobskreuzkraut entweder in die Bio-Tonne geben oder verbrennen, doch wegen der Giftigkeit nicht auf den Kompost ausbringen. Bürgermeister Ottmar Dürr erklärte, man werde diesbezüglich Kontakt mit dem Umweltschutzamt aufnehmen. ber