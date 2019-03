Kerze vergessen

Werbach.Da hätte Schlimmeres passieren können: In Werbach wurde am späten Mittwochabend in der Hauptstraße eine brennende Kerze im Büro vergessen. Beim Verlassen des Büros wurde diese nicht gelöscht, so dass es zu einem kleinen Brand auf der Fensterbank kam. Die Kerze befand sich in einem mit Kaffeebohnen gefüllten Glas, das am Fensterrahmen auf der Fensterbank stand. Vermutlich durch die Hitzeeinwirkung verkohlten die Kaffeebohnen und brachten die Fensterbank aus Kunststoff zum Schmelzen. Eine Nachbarin entdeckte frühzeitig das kleine Feuer im Fenster des Büros. Die sofort hinzugezogene Werbacher Feuerwehr beendete den kleinen Fensterbankbrand auch schnell – ohne Wassereinsatz. Durch das Feuer selbst wurden ein Fensterflügel und das Kerzenglas beschädigt. Schaden: 2000 Euro.

