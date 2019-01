Kinderbücherei ist aufgelöst

Neubrunn.Der Gemeinderat hat sich Gedanken um die Gestaltung des Gehweges Unteraltertheimer Straße im Zuge der Baumaßnahme gemacht. Der Fachberater des Landratsamtes schlug vor, Pflanzbeete mit Kletterrosen und Clematis mit eigenständiger Kletterhilfe anzulegen. Der Gemeinderat stimmte diesem Vorschlag zu.

Das Gremium hat die Aufhebung des Bebauungsplanes „Schlossberg“ beschlossen und die frühzeitige Unterrichtung der Nachbargemeinden und die Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. Es wurden 19 Behörden und Institutionen gehört. Der Bürgermeister verlas deren Stellungnahmen und die Abwägungsanmerkungen der Verwaltung. Das Gremium stimmte den Anmerkungen zu. Anschließend beschloss der Rat im Hinblick auf die Aufhebung des Bebauungsplanes „Schlossberg“ die öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Behörden vorzunehmen.

Die Gemeinde hat ein Vermessungsgerät angeschafft, das sie rege für die Suche von Feldweg- und Waldrändern einsetzt. Nun gehen Anfragen aus der Bevölkerung ein, in denen Eigentümer wissen wollen, wo ihre Grundstücksgrenzen verlaufen. Die Gemeinde weist darauf hin, dass Grenzfeststellungen nur durch das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung möglich seien. Der Markt Neubrunn kann maximal festhalten, dass der Grenzpunkt an einer bestimmten Stelle sein müsste, was aber amtlich nicht belastbar sei. Der Gemeinderat fasste daher den Beschluss, das Gerät zum Stundensatz von 30 Euro zuzüglich dem Stundensatz eines Bauhofmitarbeiters oder eines Feldgeschworenen zu verrechnen, wenn es für Privatpersonen zum Einsatz komme.

Das Gemeindeoberhaupt sprach Thematiken zur Wasser- und Abwasserabrechnungen, unter anderem Garten- und Zisternenwasseruhren an. Das Gremium will sich damit bei der Arbeitstagung befassen.

Der Bürgermeister trug weiterhin dem Gemeindegremium die 2018 eingegangenen Spenden, die sich auf eine Gesamtsumme von 50 480 Euro belaufen, und ihre Verwendungszwecke vor. Der Gemeinderat stimmte der Spendenannahme zu.

Zudem gab der Schultes bekannt, dass nun auch die Gemeinde Helmstadt beschlossen habe, ein neues Feuerwehrfahrzeug zu beschaffen. Der Arbeitskreis, mit Teilnehmern aus Neubrunn und Helmstadt, erarbeite nun die Ausstattung der beiden Fahrzeuge.

Zudem sein eine Firma gefunden, die das Problem des Hallenbodens in der neuen Fahrzeughalle der Feuerwehr lösen könne. Dieser werde asphaltiert. Jetzt werde das Material für den Bau des Feuerwehrhauses ausgeschrieben und dann könne mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Alle Pächter von gemeindlichen Grundstücken hätten den Nachtrag zum Vertrag bezüglich des Verbotes von der Anwendung von Glyphosat unterschrieben Die Kinderbücherei, betonte der Rathauschef, sei nun aufgelöst ist. Die Bücher seien auf dem Michaelismarkt und einer Börse verkauft worden. Der Erlös von gut 760 Euro solle dem Kindergarten Böttigheim für die Anschaffung von Spielzeugen zukommen. ank

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.01.2019