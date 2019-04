Kommune hat zwei neue Feldgeschworene

Neubrunn.In der letzten Gemeinderatssitzung in Neubrunn wurden zahlreiche Tagesordnungspunkte behandelt.

Der Bürgermeister vereidigte die Feldgeschworenen Burkard Lutz und Martin Stieber. Sie ersetzen die im vergangenen Jahr verstorbenen Feldgeschworenen Karl Klingler und Josef Stieber. Die offizielle Aufnahme in die Feldgeschworenenvereinigung erfolgt dann beim Feldgeschworenentag.

Das Amt des Feldgeschworenen habe sich dem Wandel der Zeit angepasst und doch erfülle es nach wie vor eine wichtige Aufgabe in den Gemeinden, hieß es in der Sitzung. Feldgeschworene leisteten einen wirtschaftlichen Dienst für die Bürger und für die Kommunen. Ihr Wissen über die örtlichen Verhältnisse trage wesentlich zum Rechtsfrieden in den Gemeinden bei.

Die Diplom-Geografin Julia Gerstberger ist die Allianzmanagerin der Allianz Waldsassengau im Würzburger Westen. Sie stellte sich und ihre Arbeit dem Gemeinderat vor. Dabei teilte sie mit, dass die Allianz Waldsassengau aus 13 Gemeinden und 21 Orten besteht. Der Wirtschaftsraum erstrecke sich über Würzburg, Wertheim, Marktheidenfeld und Tauberbischofsheim. In ihr liegen das Maindreieck, das Mainviereck und das Taubertal. Alle diese Orte kämpften mit den gleichen Problemen, wie Bevölkerungsschwund, Überalterung, Abwanderung junger Menschen.

Gemeinsam wurde das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept (ILEK) ins Leben gerufen, um gemeinsame Ziele für die Probleme zu finden und entwickeln. Als Kooperationspartner steht der Allianz beratend und mit finanzieller Unterstützung das Amt für Ländliche Entwicklung zur Seite. Julia Gerstberger erläuterte die bisherig umgesetzten Projekte des ILEK und gab einen Ausblick, woran derzeit gearbeitet wird.

Die Allianz Waldsassengau im Würzburger Westen ist eine Öko-Modellregion. Diese Regionen sind vom Staatsministerium Ernährung Landwirtschaft und Forsten ernannte Gemeindeverbünde mit einem schlüssigen Konzept zur Förderung des ökologischen Landbaus. Dies beinhaltet innovative Projekte und Konzepte zur Entwicklung des ökologischen Landbaus in der Region entlang der Schwerpunktfelder Erzeugung, Verarbeitung, Vermarktung, Bewusstseinsbildung und weiterer Themen der Regionalentwicklung. Jochen Diener, Projektmanager der Öko-Modellregion, berichtete von bisherigen Aktionen und Veranstaltungen und zeigte aktuelle Aktivitäten auch im Bereich Biodiversität auf.

Eine Kanalbefahrung zur Zustandserfassung des nördlichen Kanalnetzes Neubrunns im Zuge der Eigenüberwachungsverordnung wurde an die Firma Roos aus Marktheidenfeld vergeben. Am zukünftigen Rathauseingang war geplant, die Glasscheiben an der Türe auszutauschen. Aus dem Gemeinderat kam der Vorschlag, Angebote für eine komplett neue Eingangstüre einzuholen, eventuell mit den Gemeindewappen in den Scheiben. Die Büromöbel in der „Kämmerei/Geschäftsleitung und der Steuerstelle sind veraltet. Die Möbel werden bei der Firma VS in Tauberbischofsheim beschafft.

Bürgermeister Heiko Menig gab im Rahmen der Gemeinderatssitzung bekannt, dass eine Besprechung mit den beteiligten Planern zur Sanierung der Frankenlandhalle stattgefunden hat. Dabei wurde vereinbart, dass bis Ende Juni die Leistungsverzeichnisse für die Ausschreibungen von den Büros gefertigt werden. Im September soll die Maßnahme beginnen und rund zwei Jahre dauern. ank

