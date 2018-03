Kooperation mit Wenkheim lohnt sich

Anzeige

Spielausschussvorsitzende Dominik Sieron berichtete von den Seniorenteams. Die Spielrunde 2016/17 stand für beide Seniorenmannschaften des TSV unter keinem guten Stern. Eine dünne Personaldecke und oft mangelnde Trainingsbeteiligung waren mitverantwortlich, dass der sportliche Abstieg nicht verhindert worden sei. Zu Beginn der Saison 2017/18 startete man mit dem TSV Wenkheim das Projekt SG Welzbachtal. Zusammen mit dem Trainerteam Jan Birkholz und Co-Trainer Daniel Drixler ging man in die Vorbereitung auf die neue Saison. Mit sieben Siegen, vier Unentschieden und nur einer Niederlage belegte man nach der Vorrunde einen hervorragenden dritten Tabellenplatz. Auch am ersten Spieltag in der Rückrunde seien wieder drei Punkte eingefahren, so dass ein Aufstieg in die Kreisliga noch möglich erscheint.

Nun ergriff Trainer Jan Birkholz das Wort. Er machte in seinen Ausführungen deutlich, dass der Zusammenschluss der beiden Vereine aus sportlicher Sicht ein unumgänglicher Schritt war und sich, mit Blick auf die Tabellensituation, auch ausgezahlt habe. Zum Schluss teilte er mit, dass er zum Ende der Saison sein Trainerengagement beenden und zu seinem Heimatverein zurückkehren werde. Sieron übernahm nun wieder das Wort und sagte, dass die Trainersuche bereits im Gange sei, um einen geeigneten Nachfolger zu finden.

Jugendabteilung

Aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit von Jugendleiterin Elke Harter verlas der gleichberechtigte Vorsitzende Joachim Schlachter den Bericht für die Jugendabteilung. Bei der TSV-Nachwuchsabteilung werden derzeit 72 Kinder- und Jugendliche in nahezu allen Altersklassen betreut. Diese spielten in verschiedenen Spielgemeinschaften. Bei den C-Junioren, die in einer Spielgemeinschaft mit Impfingen und Distelhausen spiele, sei der TSV Werbach mit neun Spielern vertreten. Diese spielten in der Kreisliga Tauberbischofsheim und stünden derzeit auf dem ersten Tabellenplatz. Ein Highlight der Jugendarbeit im vergangenen Jahr war die Durchführung des IG Metallturniers sowie von zwei F-Junioren-Spieltagen.

Tennis

Für die Abteilung Tennis berichtete Eckhard Ries. Seinem Vortrag war zu entnehmen, dass wiederum zwei Herrenmannschaften sowie mehrere Jugendteams für die Medenrunde gemeldet worden seien. Die erste Herrenmannschaft belegte in die 2. Bezirksklasse den dritten Tabellenplatz. Die zweite Herrenmannschaft errang den sechsten Platz in der 1. Kreisliga. Ries führte abschließend aus, das die Tennisabteilung sich auch im vergangen Jahr wieder am Ferienprogramm beteiligte. Auch die Kooperation mit der Schule wurde weiter fortgesetzt. Für die Abteilung Allkampfkarate berichtete Helmut Jeßberger. Er verwies in seinem Vortrag, dass derzeit 35 Karatekas trainierten. Besonders erfreut zeigte er sich, dass mit Beginn des Schuljahres 2017/18 eine neue Kooperation des Kindergarten-Vereins mit dem Kinderhaus St. Martin in Werbach eingegangen worden sei. Jeßberger teilte mit, dass ein Karateka im Anschluss an seine Sport-Assistenten-Ausbildung in Kürze seinen Übungsleiter C beim Badischen Sportbund in Karlsruhe ablegen werde. Er selbst habe erfolgreich die Vereinsmanagerausbildung beim Badischen Sportbund abgelegt.

Es folgten die weiteren Berichte der Abteilungen. Im Anschluss gab Kassierer Christian Vogel einen detaillierten Einblick in die wirtschaftliche Situation. Kassenprüfer Stephan Weiskircher bestätigte Christian Vogel eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Dominik Sieron übernahm nun die Ehrungen für zehn-, 25-, 40- und 60-jährige Vereinsmitgliedschaft. Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue zum Verein ausgezeichnet.

Beim letzten Tagesordnungspunkt Wünsche und Anträge gab es Wortmeldungen im Hinblick auf längst notwendige Beitragserhöhungen aufgrund der stetig ansteigenden Kosten. Sieron ergriff nun das Wort und versprach, sich dieses Themas zeitnah anzunehmen und in Kürze Gespräche mit den einzelnen Abteilungen zu führen.

Abschließend verwies Sieron nochmals auf die notwendige Unterstützung seitens der Mitglieder, damit auch künftig anstehende Projekte und Aufgaben gemeistert werden könnten. tsv

