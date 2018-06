Kostbarkeiten aus der Schatztruhe

Anzeige

Zwischen Welten unterwegs

Dr. Reiko Füting ist ein „Wanderer zwischen den Welten“. In Brandenburg geboren und aufgewachsen hat er in Dresden, Houston, New York und Seoul studiert. Lehraufträge führten ihn nach Rostock und nach New York, wo er heute an der Manhattan School of Music die Abteilungen für Musiktheorie, Musikgeschichte und Komposition leitet. Weltweit gibt er Konzerte, leitet Kurse und hält Vorträge. Eine reiche Kompositionstätigkeit rundet seinen beruflichen Alltag ab.

Trotz der Fülle seiner Aufgaben lässt es sich Reiko Füting nicht nehmen, jeden Sommer in die alte Heimat nach Deutschland zu kommen: der Chor-Workshop in Wenkheim ist dabei zum festen Bestandteil seines Sommerprogramms geworden. Begeisterte Sänger danken es ihm im mittlerweile sechzehnten Jahr. Wer dabei war, vergisst es nicht mehr. Wer es noch nicht erleben durfte, darf gespannt sein . . .

Der Workshop findet am Samstag, 30. Juli, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 1. Juli, ab 10 Uhr statt. Einige Plätze sind noch frei.

Abschlusskonzert

+In einem kleinen Abschlusskonzert im ehemaligen Gebetsraum der Wenkheimer Synagoge werden die erarbeiteten Stücke dann am Sonntag um 16 Uhr öffentlich präsentiert. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind willkommen.

